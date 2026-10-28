Phong trào sinh viên Serbia đối mặt nhiều thách thức khi chuẩn bị nắm quyền

Giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử, phong trào sinh viên Serbia đang đứng trước nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều: chuyển những cam kết cải cách dân chủ thành hiện thực. Từ thành lập chính phủ, chống tham nhũng đến cải cách truyền thông và xác định chính sách đối ngoại, lực lượng này sẽ phải giải quyết hàng loạt vấn đề trong bối cảnh kỳ vọng của người dân ngày càng lớn.

Người dân ăn mừng một ngày sau khi phong trào đối lập do sinh viên dẫn dắt giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội, đánh bại Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền của ông Aleksandar Vucic, tại Belgrade, Serbia, ngày 26/10/2026. Ảnh: AP

Một trong những thách thức trước mắt là hoàn tất quá trình chuyển giao quyền lực. Dù ông Aleksandar Vucic thừa nhận thất bại chỉ một tiếng rưỡi sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa hôm 25/10, Serbia có thể vẫn phải mất vài tuần để thành lập chính phủ mới. Theo luật bầu cử, các bên có thể khiếu nại hoặc yêu cầu bỏ phiếu lại tại một số điểm bầu cử trước khi kết quả chính thức được xác nhận và Quốc hội khóa mới khai mạc.

Theo kết quả sơ bộ chưa đầy đủ, danh sách tranh cử Students’ List (Danh sách Sinh viên) dự kiến giành 140 trong tổng số 250 ghế tại Quốc hội, trong khi Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) của ông Vucic có 104 ghế. Quá trình chuyển giao quyền lực còn phức tạp hơn do Serbia phải tổ chức bầu cử tổng thống để chọn người kế nhiệm ông Vucic, sau khi ông từ chức vào tháng trước để đứng đầu danh sách tranh cử của SNS với hy vọng trở lại nắm quyền trên cương vị thủ tướng.

Cải cách truyền thông cũng là một trong những thách thức đối với chính quyền mới. Chuyên gia truyền thông Snezana Milivojevic nhận định lĩnh vực này đang ở giai đoạn nhạy cảm. Trong khi một số cơ quan truyền thông nhà nước đã có những thay đổi, các kênh tư nhân thân ông Vucic vẫn tiếp tục đưa tin theo hướng ủng hộ ông sau cuộc bầu cử. Phong trào sinh viên cam kết thúc đẩy tự do báo chí và nâng cao tính chuyên nghiệp của truyền thông thông qua các cơ chế thể chế.

Chống tham nhũng cũng là một trong những ưu tiên của phong trào sinh viên Serbia. Lực lượng này cam kết cải tổ lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp, đồng thời rà soát các dự án lớn của chính phủ tiền nhiệm.

Trên mặt trận đối ngoại, phong trào sinh viên vẫn chưa thể hiện rõ lập trường về kế hoạch gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và quan hệ truyền thống thân thiện với Nga. Dưới thời ông Vucic, tiến trình gia nhập EU của Serbia bị đình trệ một phần do nước này từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt của EU đối với Matxcova liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine.

Với một phong trào không có lãnh đạo chính thức và các ứng viên phần lớn ít kinh nghiệm chính trường, thách thức lớn nhất không chỉ là giành được quyền lực mà còn là chứng minh khả năng thực hiện những cam kết đã đưa ra. Chiến thắng bầu cử tạo ra kỳ vọng lớn, nhưng việc đáp ứng những kỳ vọng đó sẽ là phép thử đối với chính quyền mới.