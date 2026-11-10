Báo độc lập Novaya Gazeta đóng cửa văn phòng tại Matxcova sau hơn 30 năm

Novaya Gazeta, một trong những tờ báo độc lập nổi tiếng nhất của Nga, ngày 9/11 đã đóng cửa văn phòng tại Matxcova sau thời gian dài chịu sức ép từ chính quyền. Đây là một trong những cơ quan truyền thông độc lập lớn cuối cùng còn hoạt động tại Nga và thường xuyên đưa tin chỉ trích Điện Kremlin.

Hoa được đặt bên tấm biển tên của Novaya Gazeta, một trong những tờ báo độc lập hàng đầu nước Nga, trong lễ đóng cửa văn phòng của báo tại Moskva ngày 9/11/2026. Ảnh: AP.

Ra đời năm 1993, Novaya Gazeta được biết đến với các bài điều tra về những vấn đề xã hội, nhân quyền và tham nhũng tại Nga. Trong những năm gần đây, tờ báo liên tục đối mặt với các biện pháp hạn chế hoạt động, bao gồm việc bị chặn các nền tảng trực tuyến, thu hồi giấy phép truyền thông và đóng hệ thống tiếp nhận hỗ trợ tài chính từ độc giả. Tổng biên tập Dmitry Muratov, người được trao giải Nobel Hòa bình năm 2021, cũng từ chức vào năm 2023 sau khi bị chính quyền Nga đưa vào danh sách “đặc vụ nước ngoài”.

Trong ngày cuối cùng tại văn phòng Matxcova, các nhà báo đã tháo những bức chân dung của các đồng nghiệp thiệt mạng. Một tấm biển mới được đặt bên ngoài tòa nhà với dòng chữ: “Nơi đây từng có Novaya Gazeta”.

Bà Tatiana Britskaya, Trưởng ban Điều tra của Novaya Gazeta, cho biết trong suốt 4 năm rưỡi qua, gần như ngày nào bà cũng nghĩ đến khả năng tờ báo phải đóng cửa.

“Đây là một quyết định vô cùng khó khăn, bởi nơi này không chỉ là nơi làm việc hay một văn phòng, mà còn là ngôi nhà của chúng tôi. Và giờ đây, chúng tôi đang mất đi ngôi nhà ấy”, bà chia sẻ.

Novaya Gazeta liên tục đối mặt với sức ép từ chính quyền trong bối cảnh Điện Kremlin tăng cường các biện pháp kiểm soát những tiếng nói chỉ trích, đặc biệt sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát.

Tổng biên tập Sergei Sokolov bày tỏ hy vọng tờ báo sẽ trở lại trong tương lai. Một số nhân viên của Novaya Gazeta đã chuyển ra nước ngoài từ năm 2022 và thành lập dự án báo chí riêng mang tên Novaya Gazeta Europe, tiếp tục hoạt động độc lập.