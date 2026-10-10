Khai trương Trung tâm Dưỡng lão Trường thọ Xuân Hoa tại Bãi Cháy

Ngày 10/10, tại phường Bãi Cháy, Trung tâm Dưỡng lão Trường thọ Xuân Hoa tổ chức khai trương, bổ sung mô hình chăm sóc toàn diện người cao tuổi trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong bối cảnh già hóa dân số.

Lễ cắt băng khai trương Trung tâm Dưỡng lão Trường thọ Xuân Hoa.

Với diện tích hơn 20.000m², trung tâm được thiết kế theo mô hình dưỡng lão toàn diện, có khả năng tiếp nhận, chăm sóc khoảng 200 người cao tuổi. Các dịch vụ gồm chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phục hồi chức năng và hỗ trợ đời sống tinh thần thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Việc chăm sóc được xây dựng phù hợp với thể trạng, bệnh lý và nhu cầu riêng của từng người.

Trung tâm có đội ngũ bác sĩ chuyên môn lão khoa, điều dưỡng và nhân viên chăm sóc được đào tạo về lĩnh vực này. Cùng với chăm sóc thể chất, vận động và hỗ trợ người cao tuổi suy giảm nhận thức, đơn vị ứng dụng các thiết bị, công nghệ hỗ trợ như hệ thống AI cảnh báo ngã, oxy cao áp, siêu âm trị liệu và điện xung trị liệu...

Đại diện Trung tâm phát biểu tại lễ khai trương.

Hiện, trên địa bàn thành phố Quảng Ninh có trên 250 nghìn người cao tuổi, chiếm 17% dân số. Ngoài những cơ sở y tế chuyên khoa, những mô hình trung tâm dưỡng lão được hình thành, sẽ góp phần hiện thực hoá mục tiêu chăm sóc toàn diện dành cho người cao tuổi, giúp người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, và tiếp tục tham gia vào các hoạt động xã hội phù hợp.

Hoạt động tập thể được tổ chức tại Trung tâm.

Trung tâm Dưỡng lão Trường thọ Xuân Hoa bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2026, hiện chăm sóc thường xuyên người cao tuổi tại Quảng Ninh và một số tỉnh, thành lân cận. Ngoài dịch vụ chăm sóc toàn thời gian, trung tâm dự kiến triển khai thêm dịch vụ chăm sóc bán trú trong thời gian tới.

