Nha khoa Kim và hành trình nâng tầm nha khoa Việt

Sự phát triển của công nghệ nha khoa đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chuyên môn, cơ sở vật chất và an toàn điều trị. Trong hành trình đó, Nha khoa Kim từng bước xây dựng mô hình nha khoa hiện đại, chú trọng chuẩn hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Những kết quả tích cực trong các đợt đánh giá của Sở Y tế TP.HCM là dấu ấn đáng chú ý, thể hiện định hướng đầu tư bài bản và lâu dài của hệ thống.

Từ nhu cầu chăm sóc răng miệng đến một hành trình nâng chuẩn

Thị trường nha khoa Việt Nam đang chuyển dịch mạnh từ điều trị khi phát sinh vấn đề sang chăm sóc chủ động và toàn diện. Vì thế, Nha khoa Kim lựa chọn phát triển theo hướng xây dựng một hệ thống có khả năng cung cấp đa dạng giải pháp từ nha khoa tổng quát, điều trị chuyên sâu đến chỉnh nha, phục hình thẩm mỹ và Implant. Theo thông tin công bố trên website, hệ thống hiện có 235 bác sĩ, 251 phụ tá và 32 phòng khám tại nhiều tỉnh, thành phố.

Quy mô này tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận dịch vụ nha khoa thuận tiện hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về khả năng đồng bộ chuyên môn, quy trình và chất lượng phục vụ giữa các cơ sở.

Chất lượng điều trị bắt đầu từ nền tảng an toàn

Một trong những yếu tố ngày càng được người bệnh quan tâm là kiểm soát nhiễm khuẩn. Trong nha khoa, đây không chỉ là vấn đề vệ sinh phòng khám mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn trong từng thao tác điều trị.

Nha Khoa Kim áp dụng quy trình vô trùng 8 bước - một chiều tại các phòng khám, sử dụng bộ dụng cụ riêng cho từng khách hàng và chú trọng kiểm soát nguồn nước điều trị. Hệ thống cũng triển khai hồ sơ bệnh án điện tử nhằm hỗ trợ theo dõi thông tin điều trị xuyên suốt.

Chất lượng điều trị tại Nha khoa Kim bắt đầu từ nền tảng an toàn với quy trình vô trùng.

Việc chuẩn hóa những công đoạn phía sau một ca điều trị giúp tạo nên nền tảng an toàn mà khách hàng khó có thể đánh giá bằng mắt thường. Đây cũng là một phần quan trọng trong xu hướng nâng cao chất lượng dịch vụ nha khoa theo hướng lấy an toàn người bệnh làm trọng tâm.

Đầu tư công nghệ để cá nhân hóa điều trị

Một trong những thay đổi rõ nét của nha khoa hiện đại là vai trò ngày càng lớn của công nghệ. Thay vì dựa chủ yếu vào kinh nghiệm lâm sàng và các phương pháp thủ công, bác sĩ có thể kết hợp dữ liệu hình ảnh, quét kỹ thuật số, phần mềm mô phỏng và các thiết bị hỗ trợ để xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp hơn.

Nha khoa Kim đang ứng dụng công nghệ trong nhiều nhóm dịch vụ. Với chỉnh nha, hệ thống cho biết sử dụng scan 3D kết hợp phần mềm mô phỏng bằng AI để hỗ trợ xây dựng phác đồ cá nhân hóa và theo dõi quá trình dịch chuyển răng. Trong Implant, công nghệ hỗ trợ định vị cũng được ứng dụng nhằm nâng cao độ chính xác trong quá trình điều trị.

Ở lĩnh vực phục hình, công nghệ CAD/CAM được sử dụng trong sản xuất răng sứ, góp phần kiểm soát thiết kế và quá trình chế tác. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những khách hàng yêu cầu cao về hình thể, màu sắc và sự hài hòa của nụ cười. Với những trường hợp răng mọc lệch, mọc ngầm hoặc gây ảnh hưởng đến các răng kế cận, khách hàng có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ răng khôn để được bác sĩ thăm khám và đánh giá tình trạng cụ thể trước khi quyết định phương án xử lý.

Dấu ấn từ bảng xếp hạng chất lượng của Sở Y tế TP.HCM

Một trong những dấu mốc đáng chú ý của Nha khoa Kim là kết quả tại bảng xếp hạng chất lượng phòng khám răng hàm mặt do Sở Y tế TP.HCM triển khai. Trong đợt đánh giá 156 phòng khám răng hàm mặt, Sở Y tế TP.HCM sử dụng Bộ 15 tiêu chí chất lượng phiên bản 2.2 với thang điểm 5, tập trung vào nhiều khía cạnh như:

Nhân sự

Hồ sơ bệnh án

An toàn người bệnh

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Danh mục kỹ thuật

Giá dịch vụ và an toàn bức xạ.

Nha khoa Kim DẪN ĐẦU BXH phòng khám nha khoa do Sở Y tế TPHCM đánh giá.

Kết quả tính đến ngày 10/11/2025 ghi nhận Nha khoa Kim chiếm 12 vị trí đầu danh sách. Đây là một dấu hiệu cho thấy chất lượng phòng khám không chỉ được nhìn nhận qua hình ảnh thương hiệu hay quy mô, mà còn cần được đặt trong những tiêu chí đánh giá cụ thể.

Đa dạng giải pháp, từ điều trị đến thẩm mỹ

Nha khoa hiện đại không còn giới hạn ở việc xử lý những cơn đau răng hay các bệnh lý cấp tính. Một hệ thống nha khoa toàn diện cần có khả năng đồng hành cùng khách hàng trong nhiều giai đoạn: Chăm sóc dự phòng, điều trị bệnh lý, phục hồi chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ.

Tại Nha khoa Kim, danh mục dịch vụ được phát triển theo hướng này, bao gồm nha khoa tổng quát, chỉnh nha, Implant, phục hình răng sứ và nhiều giải pháp chuyên sâu khác.

Trong khi đó, nhu cầu phục hình và cải thiện nụ cười ngày càng tăng cũng thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực thẩm mỹ nha khoa. Răng sứ là một trong những giải pháp được nhiều khách hàng quan tâm khi mong muốn phục hồi hình thể, màu sắc và chức năng của răng theo kế hoạch điều trị phù hợp.

Con người vẫn là yếu tố cốt lõi

Dù công nghệ ngày càng phát triển, yếu tố quyết định trong điều trị nha khoa vẫn là năng lực chuyên môn và y đức của đội ngũ bác sĩ. Nha khoa Kim hiện có hơn 235 bác sĩ và 251 phụ tá. Với quy mô này, việc đào tạo, chuẩn hóa chuyên môn và cập nhật kiến thức liên tục trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển.

Bên cạnh đào tạo nội bộ, Nha khoa Kim cũng công bố việc hợp tác trong chương trình FIELD Global Immersion của Harvard Business School, hướng đến việc cập nhật các phương pháp quản trị và kinh nghiệm quốc tế. Đây là hướng tiếp cận đáng chú ý trong bối cảnh ngành nha khoa Việt Nam ngày càng hội nhập. Nâng chuẩn không chỉ có nghĩa là đưa thiết bị hiện đại về phòng khám, mà còn là xây dựng đội ngũ có tư duy chuyên môn, quản trị và dịch vụ theo những chuẩn mực ngày càng cao.

Nha Khoa Kim hợp tác trong chương trình FIELD Global Immersion của Harvard Business School.

Tiếp tục viết câu chuyện nâng tầm nha khoa Việt

Hành trình nâng tầm nha khoa Việt không thể được tạo nên bởi một thương hiệu đơn lẻ. Đó là quá trình chung của các cơ sở y tế, đội ngũ bác sĩ, doanh nghiệp công nghệ, cơ quan quản lý và quan trọng nhất là người bệnh – những người ngày càng có yêu cầu cao hơn đối với chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Với Nha khoa Kim, hành trình này được thể hiện qua việc mở rộng hệ thống, đầu tư nhân sự, chuẩn hóa quy trình, ứng dụng công nghệ và tham gia các chương trình hợp tác quốc tế. Trong tương lai, khi công nghệ số, AI, dữ liệu y khoa và các kỹ thuật nha khoa tiên tiến tiếp tục phát triển, kỳ vọng của khách hàng cũng sẽ thay đổi. Nha khoa không chỉ cần “điều trị tốt” mà còn phải an toàn, minh bạch, cá nhân hóa và tạo ra trải nghiệm thuận tiện.

Hành trình nâng tầm nha khoa Việt là một quá trình dài, đòi hỏi sự đầu tư bền bỉ về chuyên môn, công nghệ và chất lượng phục vụ. Nha khoa Kim từng bước khẳng định định hướng này thông qua việc chuẩn hóa quy trình, chú trọng an toàn và lấy khách hàng làm trung tâm. Đây cũng là nền tảng để hệ thống tiếp tục đồng hành cùng người Việt trên hành trình chăm sóc sức khỏe răng miệng toàn diện.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM

Địa chỉ : 150-152 Hai Bà Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

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Email: cskh@kimdental.vn