Lan hồ điệp làm quà khai trương, tân gia: Gợi ý chọn hoa phù hợp từng dịp

Trong các món quà mừng dịp trọng đại, chậu lan hồ điệp được nhiều người chọn vì sang, bền và ít phải chăm. Tuy vậy, mỗi dịp lại hợp với một tông màu, một kiểu dáng khác nhau, và chọn đúng sẽ khiến món quà trở nên có ý nghĩa hơn.

Vì sao lan hồ điệp thành món quà quen thuộc

Người Việt có thói quen mang hoa và cây cảnh đến chúc mừng những sự kiện lớn. Giữa nhiều lựa chọn, lan hồ điệp được ưa chuộng vì cành hoa cong mềm, cánh dày và hoa giữ được nhiều tuần. Người nhận không phải thay hoa liên tục, chậu hoa vẫn hiện diện đủ lâu để gợi nhớ người tặng.

Một lý do khác là lan hồ điệp gần như không có mùi hương gắt, nên hợp với nhiều không gian, từ phòng khách gia đình đến quầy lễ tân, phòng họp. Với người vốn nhạy cảm mùi hoặc có trẻ nhỏ trong nhà, đây là điểm cộng đáng kể. Chậu hoa cũng tạo cảm giác chỉn chu ngay khi đặt xuống, không cần trang trí thêm nhiều.

Dịp khai trương: Sắc hồng phấn cho khởi đầu nhẹ nhàng

Khai trương là dịp nhiều người tặng hoa và kệ hoa để chúc buôn bán thuận lợi. Nếu chủ cửa hàng không muốn không gian bị chật vì những kệ hoa lớn, một chậu lan hồ điệp đặt cạnh quầy thu ngân hay cửa ra vào là phương án gọn hơn. Tông hồng phấn tạo cảm giác thân thiện, phù hợp với các cửa hàng thời trang, spa hay quán cà phê.

Chậu lan hồ điệp hồng phấn - Hoa Lang Thang.

Với văn phòng công ty hoặc phòng khám, có thể ưu tiên tông trắng hoặc tím để tạo cảm giác trang nhã. Điều đáng lưu ý là nên hỏi trước cách bài trí không gian, tránh tặng chậu quá lớn khiến chủ cửa hàng khó sắp xếp. Chỉ vài thông tin nhỏ về diện tích, màu chủ đạo đã đủ để chọn được chậu hoa hợp cảnh.

Dịp tân gia: Hoa ở lại lâu trong nhà mới

Khi chuyển nhà, gia chủ thường đang bận với đồ đạc, nên món quà cần dễ chăm và không đòi hỏi nhiều công sức. Chậu lan hồ điệp đáp ứng điều đó nhờ đặt được ở nhiều góc, chỉ cần tưới thưa và tránh nắng trực tiếp. Những bình hoa mix có lan hồ điệp, mẫu đơn và tulip cũng hợp để đặt trên bàn ăn hoặc kệ tivi.

Bình hoa peony mix lan hồ điệp tulip Hà Lan - Hoa Lang Thang.

Nếu gia đình đang đặt nhiều hy vọng vào tổ ấm mới, tông hồng và trắng gợi cảm giác dịu dàng, hòa thuận. Nên tránh chọn quá nhiều màu đậm chói mắt nếu không rõ sở thích chủ nhà. Kèm thêm một tấm thiệp ngắn với lời chúc bình dị đôi khi ghi điểm hơn cả những món quà đắt tiền.

Chúc mừng cột mốc mới trong công việc: Chậu hoa thể hiện sự trân trọng

Với đồng nghiệp hoặc cấp trên vừa được bổ nhiệm, lan hồ điệp là lựa chọn có sự cân nhắc: sang nhưng không phô trương, chín chắn nhưng không cứng nhắc. Tông hồng sen đậm nổi bật trên bàn làm việc mà vẫn lịch sự. Cành hoa nhiều nụ còn tượng trưng cho những thành công nối tiếp.

Chậu lan hồ điệp hồng sen đậm - Hoa Lang Thang.

Khi tặng đồng nghiệp, nên cân nhắc mối quan hệ và văn hóa cơ quan. Nếu công ty ưa sự giản dị, chậu một cành với tông nhã sẽ hợp hơn những chậu nhiều cành phô trương. Ngoài ra, cần đảm bảo chậu được bọc kỹ, không rơi vãi giá thể, để người nhận thuận tiện đem về hoặc để lại nơi làm việc.

Khi muốn thêm một chút mới mẻ

Không phải lúc nào cũng cần chậu nguyên. Một số người thích bình hoa kết hợp lan hồ điệp với tulip Hà Lan, hồng nhạt hay mẫu đơn, vì trông mềm mại và nhiều lớp hơn. Kiểu này thích hợp khi người tặng muốn món quà mang tính trang trí ngay lập tức, không cần chờ chăm dài ngày.

Bình hoa tulip Hà Lan, lan hồ điệp và hồng nhạt - Hoa Lang Thang.

Ưu điểm của bình hoa mix là có thể thay đổi cách phối theo từng dịp và từng người nhận. Nhược điểm là hoa cắt cành thường không giữ được lâu bằng chậu lan trồng. Vì vậy, người tặng nên chọn tùy mục đích: muốn hiệu ứng tức thì thì chọn bình, muốn món quà ở lại lâu thì chọn chậu.

Lưu ý khi chọn và một địa chỉ tham khảo

Trước khi mua chậu lan làm quà, nên xem lá có bóng và xanh khỏe không, rễ có chắc không, cành có nhiều nụ chưa nở không. Sau đó hỏi cách chăm sóc cơ bản để gửi kèm người nhận. Hoa Lang Thang tại số 11 phố Liên Trì, phường Cửa Nam, Hà Nội, có chậu lan hồ điệp nhiều màu và nhận đặt qua website, hotline hoặc Zalo 0969.293.894.

Chậu lan hồ điệp hồng sen - Hoa Lang Thang.

Tiệm mở cửa 8:00-21:00 tất cả các ngày và giao nhanh khoảng 2 giờ trong nội thành Hà Nội. Với kệ hoa khai trương hoặc đơn thiết kế riêng, số lượng lớn, khách nên đặt trước 1-2 ngày để kịp chuẩn bị đúng mẫu và đúng giờ khai trương.