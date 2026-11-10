Nhật Bản cung cấp radar giám sát ven biển và thiết bị bay không người lái cho Philippines theo thỏa thuận trị giá 27 triệu USD

Nhật Bản sẽ cung cấp hệ thống radar giám sát ven biển và máy bay không người lái cho Philippines theo thỏa thuận an ninh được hai nước ký ngày 9/11, nhằm tăng cường năng lực giám sát và bảo đảm an ninh hàng hải.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Đại sứ Nhật Bản tại Philippines Katsuro Kitagawa và Ngoại trưởng Philippines Theresa Lazaro đã ký thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ yen (27 triệu USD) tại thủ đô Manila.

Theo đó, hệ thống radar giám sát sẽ được bàn giao cho Hải quân Philippines, trong khi máy bay không người lái sẽ được trang bị cho Không quân nước này. Các thiết bị được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực giám sát hàng hải và bảo đảm an ninh quốc gia.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản chuyển giao trang thiết bị quốc phòng hoàn chỉnh do nước này sản xuất thông qua Chương trình Hỗ trợ An ninh chính thức (OSA). Được thành lập năm 2023, chương trình nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển tăng cường năng lực an ninh và quốc phòng.

Những năm gần đây, Nhật Bản đang đẩy nhanh quá trình tăng cường năng lực quân sự và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. Đầu năm nay, nước này đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sát thương, đồng thời nhất trí với Philippines khởi động đàm phán về một thỏa thuận cho phép Tokyo chuyển giao các tàu khu trục đã qua sử dụng cho Hải quân Philippines.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (phải) hội đàm song phương với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nhà khách quốc gia Akasaka ở Tokyo, ngày 9/11/2026.

Cũng trong ngày 9/11, lãnh đạo Nhật Bản và Việt Nam đã hội đàm tại Tokyo, nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng và an ninh kinh tế.

Tại cuộc họp báo chung với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết nước này sẽ đẩy nhanh kế hoạch hỗ trợ an ninh dành cho Việt Nam, nhằm hỗ trợ Việt Nam phát huy vai trò trong các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí duy trì và củng cố khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.