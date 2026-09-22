Liên minh Châu Âu và Philippines ký kết hiệp định thương mại tự do mới

Ngày 22/9, Liên minh châu Âu (EU) và Philippines công bố thỏa thuận về hiệp định thương mại tự do mới, đánh dấu bước tiến trong chiến lược ngoại giao kinh tế của Brussels nhằm đa dạng hóa các đối tác thương mại.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại sự kiện thường niên về Tình hình Liên minh châu Âu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, miền Đông nước Pháp, ngày 16/9/2026. Ảnh: AP

Ông Maroš Šefčovič, Trưởng đoàn đàm phán thương mại của EU, cho biết ông và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines, bà María Cristina Aldeguer-Roque, đã cùng thiết kế thỏa thuận này nhằm thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương hiện đạt gần 30 tỷ euro (khoảng 35 tỷ USD) giữa khối 27 quốc gia thành viên EU và quốc gia Đông Nam Á với 115 triệu dân này.

Ông Šefčovič nhấn mạnh thỏa thuận sẽ thiết lập các chuỗi cung ứng vững chắc và đa dạng hơn, đúng vào thời điểm mà năng lực chống chịu trước những biến động đang trở thành ưu tiên chiến lược hàng đầu của EU.

Cơ cấu thương mại hiện tại xoay quanh các mặt hàng điện tử. EU xuất khẩu máy bay, thịt lợn và dược phẩm, đồng thời nhập khẩu các sản phẩm bán dẫn, mạch tích hợp và máy móc công nghiệp từ Philippines.

Như vậy, Philippines trở thành quốc gia thứ ba trong khối ASEAN, sau Việt Nam và Singapore, ký kết hiệp định thương mại song phương với EU. Hiện Ủy ban Châu Âu vẫn đang tiếp tục đàm phán với Thái Lan, Indonesia và Malaysia, hướng tới mục tiêu dài hạn là một hiệp định thương mại tự do toàn diện giữa toàn bộ khối ASEAN và EU.

Ông Šefčovič cho biết: "Vấn đề ở đây còn mang tầm nhìn tổng thể lớn hơn thế. Thỏa thuận này gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng EU đang củng cố sự gắn kết của mình với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

EU đã và đang tìm kiếm sự tăng trưởng và ổn định thông qua các mối liên kết thương mại mới, trải dài từ Australia đến Argentina, vào thời điểm mà chính khối này đang bị cuốn vào vòng xoáy địa chính trị.

Thỏa thuận giữa EU và Philippines bám sát chiến lược về "các cường quốc tầm trung" do Thủ tướng Canada Mark Carney đề ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, hồi đầu năm nay. Tuần trước, ông tham dự với tư cách khách mời danh dự khi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đọc bài diễn văn thường niên về Tình hình Liên minh Châu Âu tại Nghị viện Châu Âu ở Strasbourg.

Trong bài phát biểu đó, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, cho biết EU sẽ thiết lập một quy chế ‘thành viên liên kết’ mới dành cho Canada. Bà Ursula von der Leyen đã nhấn mạnh một quan điểm chiến lược: "Trong thời đại mới này, chúng ta buộc phải thay đổi cách nhìn nhận về các đối tác của mình”.