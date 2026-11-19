Nhật Bản và Nga nhất trí duy trì đối thoại sau 7 năm gián đoạn tiếp xúc cấp cao

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 19/11 cho biết bà và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí duy trì liên lạc ở nhiều cấp, bao gồm trao đổi trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo Nhật Bản và Nga trong 7 năm qua, diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Phát biểu với báo giới ngày 19/11, Thủ tướng Takaichi cho biết cuộc gặp với Tổng thống Putin diễn ra vào tối 18/11, trong đó hai bên trao đổi về quan hệ song phương và những vấn đề còn tồn tại.

Trong cuộc gặp, Thủ tướng Nhật Bản đã nêu vấn đề liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Nga, đồng thời đề nghị Moskva trả tự do cho một nhà báo Nhật Bản bị bắt giữ với cáo buộc gián điệp.

Quan hệ Tokyo - Moskva từ lâu chịu ảnh hưởng bởi tranh chấp chủ quyền đối với một số đảo ngoài khơi phía Bắc Nhật Bản. Thời gian gần đây, hai nước tiếp tục xuất hiện những bất đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh, vụ bắt giữ nhà báo Nhật Bản và các vấn đề lãnh thổ, an ninh.

Trước cuộc gặp tại Thâm Quyến, lần gần nhất lãnh đạo hai nước hội đàm trực tiếp là tháng 9/2019, khi Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Shinzo Abe gặp Tổng thống Putin bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông tại Vladivostok, Nga.

Cuộc tiếp xúc lần này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Putin tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần đầu tiên sau 9 năm. Cùng ngày 19/11, nhà lãnh đạo Nga cũng tham gia cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đề cập đến cuộc hội đàm Mỹ - Trung - Nga, Thủ tướng Takaichi khẳng định Nhật Bản đang duy trì trao đổi chặt chẽ với Mỹ và các đồng minh, đồng thời theo dõi những tác động đối với tình hình quốc tế.

Về quan hệ với Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản khẳng định Bắc Kinh là một nước láng giềng quan trọng. Bà cho rằng trong bối cảnh hai bên còn nhiều vấn đề cần giải quyết, việc tăng cường đối thoại và duy trì liên lạc là cần thiết.