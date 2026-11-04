Bayern Munich đánh bại Atletico Madrid 2-0 tại Champions League

Rạng sáng 4/11 (giờ Việt Nam), Bayern Munich giành chiến thắng 2-0 trước Atletico Madrid trên sân Riyadh Air Metropolitano ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha), trong khuôn khổ lượt trận thứ tư giai đoạn phân hạng Champions League 2026-2027.

Cầu thủ Konrad Laimer (giữa) của Bayern Munich ăn mừng cùng Harry Kane (phải) và Nathaniel Brown sau khi ghi bàn thắng thứ 2 cho đội nhà trong trận gặp Atletico Madrid ở giai đoạn phân hạng Champions League, tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 3/11/2026. Ảnh: AP

Bayern Munich nhập cuộc chủ động và chiếm ưu thế trước đội chủ nhà. Trong hiệp một, đại diện nước Đức kiểm soát bóng gần 70%, liên tục tổ chức tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Atletico Madrid.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 54, khi hai hậu vệ Robin Le Normand và Marc Pubill của Atletico Madrid phối hợp thiếu chính xác. Tận dụng sai lầm của đối phương, tiền đạo 18 tuổi Lennart Karl cướp bóng và dứt điểm mở tỷ số cho Bayern Munich.

Sau bàn thua, Atletico Madrid điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường khả năng tấn công và tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, Bayern Munich tiếp tục duy trì thế trận áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Phút 73, cú sút của Dayot Upamecano chạm chân hậu vệ Atletico Madrid, đổi hướng rồi dội xà ngang. Chỉ một phút sau, từ đường chuyền của Harry Kane, Konrad Laimer tung cú sút bằng chân phải trong vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Trong những phút còn lại, Bayern bảo toàn tỷ số 2-0 và kết thúc trận đấu với 19 pha dứt điểm.

Chiến thắng giúp Bayern Munich có 8 điểm sau 4 lượt trận, với 2 trận thắng và 2 trận hòa, tạm vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng giai đoạn phân hạng Champions League. Trong khi đó, Atletico Madrid tạm đứng thứ 22 với 4 điểm sau 1 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua.

Ở các trận đấu cùng ngày, Barcelona thắng Aston Villa 3-0, Paris Saint-Germain đánh bại Villarreal 6-0, còn Manchester United vượt qua AS Roma 3-2.