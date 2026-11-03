HLV Unai Emery trở lại Barcelona sau thất bại lịch sử tại Champions League

HLV Unai Emery sẽ dẫn dắt Aston Villa làm khách trên sân Camp Nou của Barcelona ngày 3/11, đánh dấu lần đầu tiên ông trở lại sân đấu này trong khuôn khổ Champions League kể từ thất bại cùng Paris Saint-Germain (PSG) năm 2017. Đây là một trong những trận đấu đáng chú ý ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League.

Huấn luyện viên trưởng Aston Villa Unai Emery ăn mừng bên chiếc cúp vô địch sau trận chung kết Europa League giữa Freiburg và Aston Villa tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 21/5/2026. Ảnh tư liệu: AP

Aston Villa hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Champions League gồm 36 đội, chỉ sau nhà đương kim vô địch PSG. Đáng chú ý, chính Emery từng dẫn dắt PSG trải qua một trong những thất bại khó tin nhất lịch sử giải đấu.

Tháng 3/2017, PSG hành quân đến Camp Nou với lợi thế thắng Barcelona 4-0 ở lượt đi vòng 16 đội. Tuy nhiên, đội bóng Pháp để đối thủ thắng ngược 6-1 trong thời gian thi đấu chính thức và phải dừng bước với tổng tỷ số 5-6.

Màn lội ngược dòng lịch sử này mang tên "La Remontada" (Cuộc lội ngược dòng), trở thành một trong những trận đấu đáng nhớ nhất lịch sử Champions League.

Sau khi rời PSG, Emery lần lượt dẫn dắt Arsenal và Villarreal nhưng chưa có dịp trở lại Camp Nou trong khuôn khổ Champions League. Lần này, ông trở lại cùng Aston Villa với vị thế của một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, đang giúp đội bóng Anh đạt thành tích vượt kỳ vọng.

Barcelona cũng là một trong những đối thủ khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm quân của Emery. Trong 30 lần đối đầu trước đây, các đội bóng do ông dẫn dắt chỉ giành 3 chiến thắng, trong đó có trận PSG thắng 4-0 năm 2017 và Villarreal thắng 2-0 ngay tại Camp Nou vào tháng 5/2022.

Aston Villa đang duy trì phong độ ấn tượng sau chức vô địch Europa League mùa trước, danh hiệu thứ 5 của Emery tại đấu trường này. Đội bóng Anh toàn thắng 3 trận đầu tiên tại Champions League mùa này, ghi 12 bàn, trong đó tiền đạo người Senegal Nicolas Jackson đóng góp 3 bàn.

Unai Emery là HLV người Tây Ban Nha, nổi tiếng với thành tích tại các giải đấu châu Âu, đặc biệt là Europa League. Trong sự nghiệp cầm quân, ông từng dẫn dắt Valencia, Sevilla, Paris Saint-Germain (PSG), Arsenal, Villarreal và hiện là Aston Villa.

Emery đã 5 lần vô địch Europa League, gồm 3 danh hiệu liên tiếp cùng Sevilla (2013-2014, 2014-2015 và 2015-2016), một danh hiệu với Villarreal (2020-2021) và một danh hiệu cùng Aston Villa (2025-2026). Ông cũng giúp PSG vô địch Ligue 1 mùa giải 2017-2018.

Gia nhập Aston Villa vào tháng 11/2022, Emery góp công đưa đội bóng trở lại Champions League và tiếp tục khẳng định vị thế của CLB tại bóng đá Anh.