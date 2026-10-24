Pháp huy động 70.000 cảnh sát trước làn sóng biểu tình mới

Chính quyền Pháp quyết định huy động khoảng 70.000 cảnh sát và hiến binh trên toàn quốc trong ngày 24/10, đồng thời đóng cửa Bảo tàng Louvre cùng nhiều địa điểm văn hóa lớn tại Paris nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo lực tái diễn trong các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao. Các biện pháp an ninh được tăng cường sau khi làn sóng biểu tình cuối tuần trước biến thành những vụ bạo loạn nghiêm trọng nhất tại Pháp trong nhiều năm.

Người dân vào Grand Palais ở Paris, nơi tổ chức hội chợ nghệ thuật Art Basel, ngày 23/10/2026. Các cuộc biểu tình chống chính phủ dự kiến diễn ra khiến ban tổ chức hủy chương trình cuối tuần. Ảnh: AP.

Theo kế hoạch, các cuộc tuần hành phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ sẽ tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương của Pháp trong ngày 24/10, với sự tham gia của sinh viên, thành viên Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT) và các nhà hoạt động thuộc phong trào "Áo vàng". Đây là phong trào từng tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối bất công xã hội trong giai đoạn 2018-2019.

Nhà chức trách đã cấm một số cuộc biểu tình tại các thành phố như Lyon, Nice và Montpellier vì lý do an ninh. Tuy nhiên, các cuộc tuần hành vẫn dự kiến diễn ra ở nhiều địa phương khác, trong đó có thủ đô Paris và thành phố cảng Marseille.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết khoảng 70.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được triển khai trên toàn quốc, với sự hỗ trợ của trực thăng, xe bọc thép và xe phun vòi rồng. Các đơn vị cảnh sát tinh nhuệ cũng được huy động bảo vệ những công trình công cộng như tòa thị chính, trong khuôn khổ chiến dịch an ninh có khả năng cơ động cao để ứng phó nhanh với các tình huống phát sinh.

Theo Bộ trưởng Nuñez, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều lời kêu gọi từ các nhóm cực tả cấp tiến nhằm thực hiện hành vi bạo lực, phá hoại và cướp bóc. Giới chức nhận định những thông điệp kích động cướp bóc đang được các đối tượng tham gia bạo loạn lan truyền. Ông đồng thời cảnh báo lực lượng chức năng sẽ kiên quyết bắt giữ các đối tượng vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng với việc tăng cường lực lượng an ninh, nhiều địa điểm văn hóa và du lịch nổi tiếng tại Paris cũng phải tạm đóng cửa. Bộ Văn hóa Pháp xác nhận Bảo tàng Louvre, Bảo tàng Orsay, Bảo tàng Picasso và Trung tâm triển lãm Grand Palais sẽ không đón khách trong ngày 24/10. Bộ này cũng yêu cầu các cơ sở văn hóa trực thuộc áp dụng những biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho du khách, nhân viên và các tác phẩm nghệ thuật trước nguy cơ xảy ra bạo lực.

Hội chợ nghệ thuật đương đại quốc tế Art Basel Paris, tổ chức tại Grand Palais với sự tham gia của 211 phòng trưng bày trên thế giới, cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp. Sau hai ngày chỉ đón khách có thư mời, sự kiện mở cửa cho công chúng vào ngày 23/10 nhưng phải hủy toàn bộ chương trình cuối tuần do lo ngại tình hình bất ổn. Ban tổ chức Art Basel Paris nhấn mạnh quyết định hủy chương trình không được đưa ra một cách dễ dàng, nhưng sự an toàn của tất cả những người tham gia hội chợ vẫn là ưu tiên hàng đầu.