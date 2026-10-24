Biểu tình lan rộng tại châu Âu, Italy triển khai thêm binh sĩ đến Milan

Nhiều thành phố châu Âu ngày 24/10 chứng kiến các cuộc biểu tình liên quan đến chi phí sinh hoạt, nhà ở, lương hưu, giáo dục và chính sách của chính phủ. Riêng tại Italy, chính quyền triển khai thêm 500 binh sĩ đến Milan, tăng cường lực lượng an ninh trước nguy cơ tái diễn bạo lực.

Sinh viên tuần hành trên đường phố Rome, Italy, ngày 24/10/2026. Ảnh: AP.

Italy: Milan tăng cường 500 binh sĩ, các cửa hàng gia cố an ninh

Chính phủ Italy đã triển khai thêm 500 binh sĩ tới Milan, trung tâm tài chính và thời trang của nước này, một tuần sau khi thành phố xảy ra các vụ cướp bóc và đụng độ với cảnh sát. Thủ tướng Giorgia Meloni đồng thời công bố một loạt biện pháp an ninh mới, trong đó có việc tăng nặng hình phạt đối với người chưa thành niên, sau khi cảnh sát cho biết nhóm này chiếm tỷ lệ lớn trong số những người tham gia bạo lực.

Số binh sĩ mới được điều động sẽ bổ sung cho hàng trăm quân nhân đã có mặt tại Milan và hỗ trợ khoảng 5.000 cảnh sát cùng nhân viên thực thi pháp luật. Nhà chức trách triển khai thiết bị bay không người lái để giám sát, tăng cường kiểm tra tại các nhà ga, bố trí lực lượng phản ứng nhanh và theo dõi mạng xã hội nhằm phát hiện những lời kêu gọi bạo lực. Các biện pháp an ninh cũng được mở rộng ra ngoài khu vực trung tâm do giới chức lo ngại người biểu tình có thể di chuyển sang những khu dân cư khác để tránh các địa điểm được cảnh sát kiểm soát chặt chẽ.

Tại khu phố thời trang Milan, nhiều cửa hàng hàng hiệu, trong đó có Omega, Tiffany và Gucci, đã dùng ván gỗ che chắn các ô cửa kính. Trong đợt bạo loạn cuối tuần trước, những người quá khích đã đập phá, xông vào các cửa hàng bán giày thể thao, trang phục và dụng cụ thể thao trên những tuyến phố gần quảng trường Duomo.

Theo cảnh sát Milan, các vụ bạo lực và cướp bóc cuối tuần trước có sự tham gia của khoảng 2.000 người biểu tình rất trẻ tuổi, trong đó nhiều người là công dân Italy nhập tịch hoặc thuộc thế hệ nhập cư thứ hai, cùng một số công dân nước ngoài. Cảnh sát bắt giữ 45 người, gồm 34 người chưa thành niên.

Albania: Cảnh sát dùng vòi rồng giải tán người biểu tình tại Tirana

Tại thủ đô Tirana của Albania, cảnh sát chống bạo động đã sử dụng vòi rồng đối phó với các nhóm biểu tình đông người, trong đó một số người ném vật thể về phía lực lượng chức năng. Nhà chức trách cho biết khoảng 2.500 cảnh sát được triển khai tuần tra trên các tuyến phố trong ngày 24/10.

Hơn một tuần qua, Tirana liên tục xảy ra các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát. Một số người đã ném đá, pháo sáng, bom xăng và pháo hoa vào lực lượng an ninh, trong khi cảnh sát sử dụng dùi cui và hơi cay để kiểm soát tình hình. Các cuộc biểu tình có sự tham gia của học sinh trung học và sinh viên đại học, với yêu cầu giảm học phí, tăng đầu tư công cho giáo dục và giải quyết tình trạng tham nhũng trong hệ thống giáo dục.

Ngày 24/10, Thủ tướng Rama cho biết chính phủ đang chuẩn bị các biện pháp đáp ứng yêu cầu của sinh viên và kêu gọi đối thoại. Tuy nhiên, ông cảnh báo những người tham gia bạo lực sẽ phải chịu các hình thức xử phạt.

Tây Ban Nha: Hàng nghìn người biểu tình bảo vệ chế độ lương hưu

Tại Madrid, hàng nghìn người về hưu và những người ủng hộ đã xuống đường tuần hành trong ngày 24/10, yêu cầu bảo vệ hệ thống lương hưu công. Đám đông tuần hành ôn hòa qua các tuyến phố trung tâm, mang theo cờ và biểu ngữ.

Bên cạnh vấn đề lương hưu, Tây Ban Nha còn chứng kiến làn sóng biểu tình kéo dài trong mùa thu năm nay nhằm phản đối tình trạng giá thuê và giá mua nhà tăng cao, vượt quá khả năng chi trả của nhiều người dân. Tại các thành phố lớn, tình trạng thiếu nguồn cung nhà ở trở nên nghiêm trọng hơn do dân số tăng, một phần từ nhập cư, cùng sự phát triển của hoạt động cho thuê nhà ngắn hạn.

Hồi tháng 9, vụ một phụ nữ 87 tuổi bị cưỡng chế rời khỏi căn hộ thuê tại Madrid đã làm bùng phát các cuộc biểu tình quy mô lớn. Các cuộc biểu tình diễn ra trước thềm cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn dự kiến tổ chức vào tháng 11.

Bồ Đào Nha: Người dân Lisbon phản đối chính sách nhà ở

Tại Lisbon, những người biểu tình đòi nhà ở giá phải chăng tiếp tục tuần hành trên các tuyến phố trong ngày 24/10. Những người biểu tình phản đối những biện pháp mới của chính phủ Thủ tướng Luis Montenegro, trong đó có đề xuất nới lỏng mức trần tăng giá thuê nhà hằng năm và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc trục xuất người thuê không thanh toán tiền nhà.

Thủ tướng Montenegro bảo vệ các biện pháp này, cho rằng mục tiêu là củng cố lòng tin giữa chủ nhà và người thuê, đồng thời thúc đẩy thị trường cho thuê phát triển. Tuy nhiên, những người biểu tình nhận định chính sách thiếu cân bằng và có thể khiến người thuê nhà rơi vào tình thế dễ bị tổn thương hơn.