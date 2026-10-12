Pháp tăng cường điều tra các vụ trộm tranh tại bảo tàng

Vụ trộm hai bức tranh của danh họa Pierre-Auguste Renoir tại một bảo tàng ở miền nam nước Pháp tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng trộm cắp hiện vật văn hóa. Nhờ phân tích ADN, theo dõi phương tiện và giám sát nghi phạm, cảnh sát Pháp đã thu hồi hai tác phẩm trị giá khoảng 4,2 triệu euro, đồng thời ngăn chặn nguy cơ xảy ra một vụ trộm tranh khác.

Hai bức tranh “Chân dung bà Colonna Romano” (bên phải) và “Thiếu nữ bên giếng nước” của danh họa Renoir, mà kẻ trộm lấy đi từ Bảo tàng Renoir ở Cagnes-sur-Mer, sau khi cảnh sát thu hồi và đưa đến trưng bày tại Trung tâm Liên ngành Bảo tồn và Phục chế Di sản ở Marseille (Pháp), ngày 12/10/2026. Ảnh: AP

Lần theo dấu vết ADN để tìm lại tranh quý

Ngày 12/10, Công tố viên thành phố Marseille Nicolas Bessone cho biết cơ quan chức năng Pháp đã khởi tố sơ bộ bốn nghi phạm liên quan vụ trộm hai bức tranh tại Bảo tàng Renoir ở thị trấn Cagnes-sur-Mer, miền nam nước Pháp, ngày 8/9.

Theo kết quả điều tra, nhóm trộm sử dụng cưa điện cắt hàng rào, đột nhập bảo tàng qua tầng trệt và tháo chốt cố định khung của bốn bức tranh. Hệ thống báo động lập tức phát tín hiệu, giúp cảnh sát có mặt chỉ sau bốn phút. Do hoảng loạn, các đối tượng bỏ lại hai bức tranh trong một tấm bọc bảo vệ và mang theo hai tác phẩm còn lại.

Từ dấu vết ADN trên tấm bọc tranh, các nhà điều tra xác định một nghi phạm 29 tuổi, người mà cảnh sát đang theo dõi trong một vụ án buôn bán ma túy. Dữ liệu định vị phương tiện giúp lực lượng chức năng lần ra những người có liên quan và xác định địa điểm nghi cất giấu tranh.

Trong quá trình giám sát, cảnh sát còn phát hiện nghi phạm đến một cơ sở lưu giữ nghệ thuật hiện đại và gặp một người từng liên quan các vụ trộm cắp, làm giả tác phẩm nghệ thuật. Những dấu hiệu này khiến cơ quan điều tra nghi ngờ nhóm đối tượng đang chuẩn bị thực hiện một vụ trộm khác và quyết định tiến hành bắt giữ.

Một nghi phạm sau đó thừa nhận đã giấu hai bức tranh phía sau bức tường xây dưới cầu thang tại nhà riêng. Cảnh sát tìm đến địa điểm này và thu hồi cả hai tác phẩm.

Theo Công tố viên Bessone, bức Chân dung bà Colonna Romano có một vết rách, trong khi bức Thiếu nữ bên giếng nước hư hại nhẹ ở phần khung. Tổng giá trị hai tác phẩm ước tính khoảng 4,2 triệu euro, tương đương 4,7 triệu USD.

Cơ quan chức năng tạm giam hai nghi phạm với các cáo buộc trộm cắp có tổ chức và tham gia tổ chức tội phạm. Hai người còn lại đối mặt với cáo buộc che giấu tài sản trộm cắp và phải chịu sự giám sát tư pháp.

Gia tăng lo ngại về an ninh bảo tàng

Vụ trộm tại Bảo tàng Renoir tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về an ninh tại các cơ sở lưu giữ di sản văn hóa của Pháp, nhất là sau vụ đánh cắp trang sức hoàng gia gây chấn động tại Bảo tàng Louvre ở Paris năm 2025.

Bảo tàng Renoir nằm trong ngôi nhà mà danh họa Pierre-Auguste Renoir, một trong những đại diện tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng Pháp, sinh sống những năm cuối đời cho đến khi qua đời năm 1919. Đây là địa điểm tham quan nổi tiếng tại thị trấn ven Địa Trung Hải Cagnes-sur-Mer.

Ngày 12/10, ông Christian Sainte, Giám đốc Cảnh sát Tư pháp quốc gia Pháp, cảnh báo các nhóm tội phạm có tổ chức thường xuyên nhắm tới những hiện vật có giá trị tại bảo tàng, lâu đài, cơ sở tôn giáo, nhà riêng và phòng trưng bày nghệ thuật.

Theo ông Sainte, các bảo tàng Pháp ghi nhận 23 vụ trộm trong năm 2025 và khoảng 10 vụ từ đầu năm 2026 đến nay. Những vụ việc liên tiếp khiến dư luận Pháp kêu gọi tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh và bổ sung kinh phí bảo vệ các cơ sở văn hóa.

Trong bối cảnh đó, việc cảnh sát nhanh chóng thu hồi hai bức tranh Renoir cho thấy vai trò quan trọng của công nghệ giám định ADN, dữ liệu định vị phương tiện và hoạt động giám sát trong điều tra tội phạm nghệ thuật. Bên cạnh việc củng cố hệ thống bảo vệ tại bảo tàng, những phương pháp điều tra này góp phần truy tìm tài sản văn hóa thất lạc và ngăn chặn các vụ trộm tiếp theo.