Phó Thủ tướng Phan Văn Giang ký Quyết định số 2199/QĐ-TTg ngày 13/11/2026 phê duyệt Đề án giáo dục quyền con người trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Đề án).

Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất và năng lực tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội; nâng cao năng lực thực thi công vụ dựa trên quyền con người, đạo đức công vụ, trách nhiệm giải trình và văn hóa phục vụ Nhân dân.

Xây dựng nền giáo dục quyền con người hiện đại, đồng bộ, có tính hệ thống và hội nhập quốc tế; bảo đảm giáo dục quyền con người được thực hiện thường xuyên, phù hợp trong hệ thống giáo dục quốc dân, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và cộng đồng xã hội; góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

Phát huy vai trò của giáo dục quyền con người trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, trách nhiệm công dân, củng cố niềm tin và đồng thuận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và khát vọng phát triển đất nước.

Đến 2030, 100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai nội dung giáo dục quyền con người phù hợp với cấp học và chương trình giáo dục

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, đối với hệ thống giáo dục quốc dân: 100% cơ sở giáo dục mầm non triển khai nội dung giáo dục quyền con người, quyền trẻ em bằng hình thức tích hợp, lồng ghép phù hợp với độ tuổi; chú trọng tình yêu thương, tôn trọng, bình đẳng, kỹ năng tự bảo vệ và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, không bạo lực.

100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai nội dung giáo dục quyền con người phù hợp với cấp học và chương trình giáo dục; chú trọng quyền, nghĩa vụ công dân, kỹ năng sống, kỹ năng số, trách nhiệm xã hội và ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; việc triển khai được thể hiện trong chương trình, kế hoạch hoặc hoạt động giáo dục và có minh chứng phù hợp.

100% cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, học viện, trường chính trị, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và các trường thuộc lực lượng vũ trang triển khai giáo dục quyền con người bằng hình thức tích hợp, lồng ghép hoặc xây dựng học phần, môn học, chuyên đề phù hợp với ngành, lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, quyền tự chủ của cơ sở giáo dục và yêu cầu thực tiễn; việc triển khai được thể hiện trong chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hoặc học phần, môn học, chuyên đề và có minh chứng phù hợp; không làm phát sinh chương trình mới, hay môn học riêng một cách cơ học.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục quyền con người; người học đạt yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực vận dụng phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo và nhóm đối tượng; kết quả được đánh giá bằng tiêu chí, chỉ số và minh chứng phù hợp.

Bảo đảm khả năng tiếp cận bình đẳng với tri thức, tài liệu và học liệu về quyền con người; phát triển học liệu số dùng chung đồng thời duy trì tài liệu in, hình thức trực tiếp ở địa bàn còn hạn chế về hạ tầng; chú trọng định dạng dễ tiếp cận đối với người khuyết tật, người cao tuổi, người dân tộc thiểu số và người học ở vùng sâu, vùng xa.

Nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên, giáo viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, chuyên gia và cán bộ nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách về quyền con người.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường bồi dưỡng kiến thức về quyền con người, quyền công dân và phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạch định, thực thi chính sách, quản trị nhà nước và thực hiện chức trách, nhiệm vụ; việc bồi dưỡng được tích hợp trong các chương trình hiện hành, không làm phát sinh chứng chỉ hoặc điều kiện mới.

Bồi dưỡng kỹ năng tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong thực thi công vụ; kỹ năng giải trình, đối thoại, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị; truyền thông, xử lý tình huống và các vấn đề quyền con người trong môi trường thực và môi trường số, phù hợp với chức năng, vị trí việc làm.

Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền; nâng cao kỹ năng truyền thông, đối thoại và xử lý các vấn đề xã hội liên quan đến quyền con người.

Từng bước hình thành môi trường văn hóa số lành mạnh, an toàn, tôn trọng quyền con người

Đối với xã hội, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức công dân và hiểu biết về quyền con người cho người dân, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới, hải đảo; người có tín ngưỡng, tôn giáo và các nhóm dễ bị tổn thương.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục quyền con người trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và mạng xã hội; phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức và cộng đồng trong xây dựng văn hóa tôn trọng quyền con người.

Từng bước hình thành môi trường văn hóa số lành mạnh, an toàn, tôn trọng quyền con người; nâng cao kỹ năng số, khả năng tiếp cận và sử dụng thông tin an toàn, năng lực nhận diện thông tin sai lệch, tin giả và các hành vi xâm phạm quyền con người trên môi trường số.

Hình thành hệ sinh thái giáo dục quyền con người số theo hướng mở, kết nối, liên thông

Tầm nhìn đến năm 2045, đối với hệ thống giáo dục quốc dân, xây dựng nền giáo dục quyền con người hiện đại, chất lượng, hội nhập quốc tế, từng bước đạt trình độ tiên tiến trong khu vực trên cơ sở chất lượng nội dung, phương pháp giáo dục, đội ngũ, khả năng tiếp cận và hiệu quả giáo dục; bảo đảm giáo dục quyền con người trở thành nội dung xuyên suốt trong hệ thống giáo dục quốc dân và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Phát triển năng lực nghiên cứu, đào tạo, cung cấp tri thức và tư vấn chính sách về quyền con người ở trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Hình thành hệ sinh thái giáo dục quyền con người số theo hướng mở, kết nối, liên thông giữa chương trình, học liệu, nền tảng, dữ liệu và các chủ thể tham gia; tạo điều kiện để mọi người dân tiếp cận tri thức về quyền con người một cách thuận lợi, bình đẳng và hiệu quả, gắn với học tập suốt đời.

Đối với xã hội, hình thành văn hóa tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người trong toàn xã hội; xây dựng môi trường xã hội dân chủ, kỷ cương, an toàn, nhân văn và phát triển bền vững.

Mọi người dân có ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, trách nhiệm xã hội, đạo đức công dân và năng lực thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xây dựng môi trường số lành mạnh, an toàn, tôn trọng quyền con người; nâng cao năng lực của xã hội trong nhận diện, đấu tranh với thông tin sai trái, xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền; củng cố niềm tin, đồng thuận xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như hoàn thiện thể chế, chính sách về giáo dục quyền con người; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục quyền con người; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục quyền con người.../.