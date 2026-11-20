Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2026) Phát triển đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng

Trong bối cảnh mạng lưới trường lớp được sắp xếp, quy mô học sinh có sự thay đổi và yêu cầu bố trí giáo viên theo vị trí việc làm ngày càng cụ thể, việc xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, vững về chuyên môn đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục Quảng Ninh. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.

Cô giáo Điệp Thị Tạy, Trường Mầm non Quảng La, tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ.

Điều tiết đội ngũ, đáp ứng yêu cầu tinh gọn

Tháng 10/2025, Trường Mầm non Quảng La được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường: Tân Dân, Bằng Cả và Quảng La - Dân Chủ. Quá trình sắp xếp đòi hỏi nhà trường kiện toàn bộ máy quản lý, bố trí lại đội ngũ phù hợp, đồng thời giải quyết nhân lực dôi dư ở vị trí quản lý và bổ sung giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Từng giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bằng Cả, cô Điệp Thị Tạy (dân tộc Sán Dìu) nay trở lại với công việc giảng dạy, chăm sóc trẻ và trở thành giáo viên cốt cán của Trường Mầm non Quảng La. Những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình quản lý được cô vận dụng vào hoạt động chuyên môn, đồng thời chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Cô Điệp Thị Tạy chia sẻ: “Tôi vận dụng kinh nghiệm công tác vào giảng dạy, chăm sóc trẻ, đồng thời hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chuyên môn để cùng nâng cao chất lượng công việc”.

Sau sáp nhập, Trường Mầm non Quảng La có 32 lớp với 564 trẻ, tổ chức hoạt động tại 9 cơ sở, gồm 1 trường chính, 3 phân hiệu và 5 điểm trường. Quy mô lớn, địa bàn rộng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, điều hành và phối hợp giữa các cơ sở.

Cô giáo Hoàng Thị Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng La cho biết: Trường thường xuyên tổ chức các buổi họp trực tuyến giữa các phân hiệu để kịp thời trao đổi chuyên môn, triển khai nhiệm vụ, nắm bắt tình hình và tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Qua đó, bảo đảm sự thống nhất trong quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ giáo viên tại các cơ sở.

Cô Điệp Thị Tạy, Trường Mầm non Quảng La, trò chuyện với trẻ.

Sau khi giảm số lượng cơ sở giáo dục công lập từ 570 xuống còn 290, Quảng Ninh tiếp tục triển khai đợt sắp xếp mới, dự kiến tinh gọn mạng lưới còn 189 cơ sở trong năm 2026. Quá trình này được đặt ra với yêu cầu cao hơn, trong đó bài toán đội ngũ được thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ cần phải đặc biệt quan tâm.

Hiện toàn ngành có 1.423 cán bộ quản lý, 19.344 giáo viên và 1.855 nhân viên; 100% cán bộ quản lý và gần 100% giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên. Năm học này, thành phố đã thực hiện điều động 327 giáo viên nhằm cân đối đội ngũ giữa các địa phương, cơ sở giáo dục; đồng thời tuyển dụng, bổ sung giáo viên để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực ở một số nơi. Việc sắp xếp gắn với phương án bố trí nhân sự phù hợp góp phần tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.

Giữ "lửa" nghề, vững bước đổi mới

Nếu việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ tạo nền tảng cho hoạt động của các nhà trường thì năng lực chuyên môn, tinh thần đổi mới và tâm huyết của mỗi giáo viên chính là yếu tố trực tiếp làm nên chất lượng giáo dục.

Trước yêu cầu đổi mới chương trình, phương pháp dạy học và sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, đội ngũ nhà giáo Quảng Ninh đang chủ động học tập, bồi dưỡng, làm mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng tốt hơn yêu cầu học tập ngày càng đa dạng của học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Út, giáo viên dạy tiếng Anh, Trường TH-THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Việt Hưng) chia sẻ: Dạy ở trường tư thục đặc thù là học sinh có năng lực và nền tảng kiến thức không đồng đều, tôi luôn cố gắng tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với từng đối tượng. Trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi, tôi chú trọng củng cố kiến thức nền tảng, rèn kỹ năng và từng bước nâng cao yêu cầu, đồng thời kiên trì đồng hành cùng các em. Khi học sinh có sự tiến bộ, đạt được những kết quả tốt trong các kỳ thi, đó cũng là động lực để tôi tiếp tục học hỏi, đổi mới và dành nhiều tâm huyết hơn cho nghề.

Cô giáo Nguyễn Thị Út, Trường TH-THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Việt Hưng) (bên phải) soạn giáo án.

Năm học 2026-2027 là năm học có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo, toàn ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Để thực hiện hiệu quả chủ đề năm học “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất” theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, việc phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo được ngành GD&ĐT đặc biệt quan tâm. Năm học này, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và chú trọng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, chuyển đổi số và đáp ứng chuẩn nghề nghiệp nhà giáo.

Sở GD&ĐT đã triển khai bồi dưỡng thường xuyên, tập trung nâng cao năng lực số, ứng dụng AI trong quản lý, dạy học; bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, giáo dục STEM/STEAM, hướng nghiệp, quản trị nhà trường, quản lý thiết bị, thư viện, công tác chủ nhiệm…

Với sự quan tâm, chỉ đạo của thành phố, sự vào cuộc của ngành Giáo dục và tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, chất lượng giáo dục Quảng Ninh ngày càng được nâng cao. Mỗi thầy, cô giáo tiếp tục là hạt nhân đổi mới dạy và học, bồi dưỡng tri thức, nhân cách, khơi dậy khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng thế hệ công dân phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.