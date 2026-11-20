Chăm lo sự nghiệp “trồng người”

“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” - Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1958 đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, cùng với các tỉnh, thành trong cả nước, Quảng Ninh luôn quan tâm, chăm lo đặc biệt cho sự nghiệp “trồng người”.

Trong hành trình phát triển, thành phố luôn đặt giáo dục - đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng để xây dựng những chính sách, quyết sách đặc thù từ đầu tư đủ trường, đủ lớp đến những điều kiện để thầy, cô giáo và học sinh phát huy tốt nhất chất lượng dạy và học.

Tiêu biểu phải kể đến thành phố đã ban hành 10 chính sách giáo dục đặc thù, với quy mô hỗ trợ trên 539.000 lượt người học và nhà giáo, tổng kinh phí gần 800 tỷ đồng mỗi năm học. Hệ thống chính sách bao quát từ mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp đến đại học; đồng thời quan tâm giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng năng khiếu.

Cùng với chính sách hỗ trợ người học, nguồn lực đầu tư cho trường lớp tiếp tục được ưu tiên, nhất là ở khu vực biên giới. 5 trường nội trú biên giới và 1 trường liên cấp tiểu học - THCS khu vực biên giới được đầu tư trên 377 tỷ đồng; hơn 12.000 điều hòa được trang bị cho các trường công lập, chính sách miễn phí sữa học đường, miễn phí sách giáo khoa, sử dụng xe buýt điện miễn phí, đã tạo thêm nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục trên toàn thành phố. Như năm 2026 này, ngân sách thành phố dành cho giáo dục - đào tạo khoảng 9.000 tỷ đồng, chiếm trên 21% tổng dự toán chi ngân sách địa phương.

Quảng Ninh tuyên dương học sinh tiêu biểu, xuất sắc năm học 2025-2026. Ảnh: Minh Hà

Từ sự quan tâm, đầu tư ấy, đội ngũ 1.423 cán bộ quản lý, 19.344 nhà giáo Quảng Ninh đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực, tâm huyết, yêu nghề, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học cũng như giáo dục mũi nhọn với tinh thần hết lòng vì học sinh thân yêu. Minh chứng là chất lượng giáo dục - đào tạo không ngừng được nâng lên, nhiều học sinh được vinh danh ở đấu trường học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế, làm rạng danh quê hương Đất mỏ.

Tiêu biểu như năm 2026, Quảng Ninh có 278 học sinh tiêu biểu, xuất sắc. Đây là những học sinh đã đoạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp quốc gia, học sinh giỏi THCS, THPT cấp tỉnh, học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, thể thao tại các cuộc thi trong nước, quốc tế… Năm học 2025-2026, Quảng Ninh tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia cao nhất cả nước.

Còn ở Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2025, Quảng Ninh đạt 88 giải, cùng với đó là nhiều giải ở cấp độ khu vực và quốc tế. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Quảng Ninh xếp thứ 12/34 tỉnh, thành trong cả nước.

Những thành quả đáng tự hào ấy là công sức, tâm huyết, là sự tận tình chỉ bảo, hướng dẫn và tình yêu nghề, yêu trò của lớp lớp thầy, cô giáo chăm lo cho các thế hệ học sinh. Đây cũng chính là cách mà các thế hệ nhà giáo Quảng Ninh thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là những chiến sĩ trên mặt trận giáo dục, là những người vẻ vang nhất, là những người anh hùng vô danh”.

Quảng Ninh luôn xác định giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Thành phố nhất quán quan điểm phát triển giáo dục toàn diện gắn với bảo đảm công bằng, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, nhất là những địa bàn còn nhiều khó khăn, tạo điều kiện để mọi người học được thụ hưởng những thành quả phát triển của thành phố.

Và trong hành trình đầy vẻ vang của sự nghiệp “trồng người” ấy luôn có sự chung tay, góp sức, đoàn kết, đồng lòng, tâm huyết, yêu nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu của các thầy giáo, cô giáo trên mọi vùng miền của quê hương Quảng Ninh.