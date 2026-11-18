Chuyển động mới trong hợp tác quốc tế về giáo dục

Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn phát triển mới, Quảng Ninh đang chủ động triển khai các giải pháp hợp tác quốc tế. Những chuyển động mới ghi nhận trên đồng thời nhiều phương diện: Cơ sở giáo dục tiếp cận và áp dụng những mô hình, phương pháp và kinh nghiệm mới gắn với cơ hội hợp tác đào tạo, nghiên cứu; thúc đẩy việc trao đổi giảng viên, người học, chuyên gia...

Trường Đại học Hạ Long là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Quảng Ninh, với 25 ngành đại học và 3 ngành thạc sĩ đang được triển khai. Những năm gần đây, nhà trường không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác uy tín trên thế giới, chủ động đa dạng hóa chương trình đào tạo và tăng cường trao đổi học thuật.

Đoàn công tác Trường Đại học Hạ Long tham dự cuộc họp xuyên quốc gia lần thứ 4 của Dự án DEVICES - Nâng cao năng lực việc làm cho sinh viên, tổ chức tại Ba Lan (tháng 10/2026). Ảnh do đơn vị cung cấp

Hợp tác quốc tế được nhà trường xác định là một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Một trong những dấu ấn quan trọng của quá trình hội nhập là việc đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tiệm cận chuẩn quốc tế. Đơn cử như việc nhà trường đang tham gia 4 dự án nghiên cứu trong khuôn khổ hợp tác với Liên minh châu Âu và Đức; có hoạt động thường niên với các đối tác như Trường Đại học Osaka, Trường Đại học Asahikawa, Viện Công nghệ Kitami của tỉnh Hokkaido, Đại học Asahikawa (Nhật Bản)...

Từ năm 2017 đến nay, nhà trường đã tiếp nhận các tình nguyện viên của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) sang giảng dạy tiếng Nhật, chọn cử sinh viên có thành tích tiêu biểu sang học tập tại một số trường đại học ở Nhật Bản theo chương trình trao đổi sinh viên hoặc nhận học bổng của Chính phủ Nhật Bản.

Hội thảo nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào (tháng 6/2026). Ảnh: Thu Chung

Không chỉ riêng tại Trường Đại học Hạ Long, việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành Giáo dục Quảng Ninh thời gian qua. Sở GD&ĐT đã chủ động triển khai nhiều kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện các chủ trương của Trung ương và của thành phố về nội dung này.

Trên cơ sở đó, nhiều trường học đã triển khai được những hoạt động giao lưu với giáo viên nước ngoài, tạo điều kiện cho học sinh thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và tham gia các chương trình học bổng du học. Nhiều giáo viên được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; học sinh có cơ hội tham gia các chương trình giao lưu học tập và văn hóa tại các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp... Qua đó cho thấy, hợp tác quốc tế là quá trình đổi mới toàn diện về tư duy, phương pháp quản lý và chất lượng đào tạo.

Lễ ký biên bản ghi nhớ tại Hội nghị trao đổi công tác giáo dục giữa Sở GD&ĐT 5 tỉnh, thành phố Việt Nam và Sở Giáo dục Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2026. Ảnh: Minh Hà

Ngày 10/11/2026, Quảng Ninh đã đăng cai tổ chức Hội nghị trao đổi công tác giáo dục giữa Sở GD&ĐT 5 tỉnh, thành phố gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hải Phòng (Việt Nam) với Sở Giáo dục Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Tại hội nghị, các địa phương đã cùng chia sẻ tình hình phát triển giáo dục và kinh nghiệm của các địa phương; trao đổi về những cơ hội và yêu cầu mới đặt ra đối với giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Việc duy trì hợp tác hướng đến việc kết nối các cơ sở giáo dục, thúc đẩy trao đổi giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên và giao lưu giáo dục, chuyển đổi số... Nội dung Biên bản ghi nhớ được ký kết tại hội nghị cũng xác định rõ trọng tâm là duy trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác phù hợp với nhu cầu của mỗi bên. Cụ thể như: Mở rộng chính sách học bổng song phương; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số...

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình ký thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa Quảng Ninh và thành phố Cheongju, tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc) vào tháng 8/2026, hai bên đã thống nhất thúc đẩy hợp tác, giao lưu trên nhiều lĩnh vực. Trong đó bao gồm hợp tác về phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, với “mũi nhọn” là Trường Đại học Hạ Long đã có quan hệ hợp tác với nhiều cơ sở giáo dục, tổ chức của Hàn Quốc trong đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên, giảng dạy tiếng Hàn, nghiên cứu khoa học và kết nối việc làm. Ngoài ra còn phải nói tới Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh được đầu tư xây dựng bằng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của địa phương...

Với cách triển khai thực hiện chủ động, phù hợp thực tiễn, hoạt động hợp tác quốc tế đang mở ra nhiều cơ hội mới, tạo những chuyển động mới cho ngành Giáo dục Quảng Ninh. Đây cũng là động lực mới tổng hòa vào yêu cầu phát triển bứt phá toàn diện của địa phương trong giai đoạn mới.