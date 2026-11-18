Quảng Ninh công bố quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Sáng 18/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Quảng Ninh.

Quang cảnh hội nghị.

Theo Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 21/8/2026 của UBND thành phố Quảng Ninh, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Quảng Ninh là cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm có trụ sở tại số 20, phố Chu Văn An, phường Hạ Long, thành phố Quảng Ninh.

Việc thành lập Trung tâm là bước cụ thể hóa quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; từng bước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ giáo dục đối với trẻ khuyết tật trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Quảng Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, chất lượng hoạt động của Trung tâm phải được đánh giá bằng sự tiến bộ thực chất của từng học sinh, thay vì chỉ dừng lại ở số lượng trẻ được tiếp nhận, chăm sóc và hỗ trợ. Mỗi học sinh cần được phát hiện sớm, đánh giá đúng nhu cầu, xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân và lựa chọn phương pháp hỗ trợ phù hợp. Quá trình giáo dục phải được theo dõi, đánh giá thường xuyên, ghi nhận những chuyển biến cụ thể theo từng giai đoạn, bảo đảm làm đến đâu chắc đến đó.

Để thực hiện mục tiêu này, lãnh đạo Sở đề nghị Trung tâm sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng vị trí việc làm; xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, chuyên nghiệp và nhân văn. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt là sự tận tâm, kiên trì và kiên định với mục tiêu giáo dục trẻ khuyết tật.

Giáo viên Trung tâm hướng dẫn học sinh trong giờ học.

Với phương châm lấy trẻ em và gia đình làm trung tâm của mọi hoạt động hỗ trợ, Trung tâm cần tăng cường phối hợp với phụ huynh, hướng dẫn gia đình đồng hành trong quá trình chăm sóc, giáo dục, giúp trẻ duy trì và phát huy những tiến bộ không chỉ tại Trung tâm mà cả trong sinh hoạt hằng ngày, từng bước hòa nhập với môi trường giáo dục phổ thông và cộng đồng.

Trung tâm cần phát huy vai trò đầu mối chuyên môn về giáo dục hòa nhập; tăng cường kết nối với các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế và các tổ chức liên quan; đẩy mạnh tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng và chuyển giao phương pháp hỗ trợ cho giáo viên tại các trường học; đồng thời, khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản được bàn giao, xây dựng kế hoạch đầu tư, bổ sung các điều kiện cần thiết, bảo đảm hoạt động an toàn, khoa học, hiệu quả.