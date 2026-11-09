Phường Hà An: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật từ cơ sở

Tại phường Hà An, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai thường xuyên, với sự đa dạng cả về nội dung, hình thức, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật vào đời sống cơ sở.

Người dân phường Hà An tham gia hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Từ tháng 9/2026 đến nay, phường Hà An liên tục triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực tiễn địa phương. Điển hình là quá trình GPMB dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, cấp ủy, chính quyền phường chủ động đối thoại, tuyên truyền, trực tiếp giải đáp những vướng mắc của người dân về đất đai, tài sản và chính sách bồi thường, hỗ trợ. Công tác tuyên truyền pháp luật được triển khai liên tục, lồng ghép trong quá trình các cơ quan chuyên môn bám sát địa bàn, trực tiếp làm việc với từng hộ dân, làm rõ các nội dung liên quan đến đất đai, tài sản trên đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ... là những vấn đề người dân cần được giải đáp kịp thời. Nhờ đó đã góp phần tạo sự đồng thuận cao, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi; giúp đẩy nhanh tiến độ GPMB, sớm tạo quỹ đất sạch phục vụ dự án.

Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT phường Hà An (tháng 9/2026).

Phường Hà An cũng nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Các tổ kiểm tra, kiểm soát tàu cá thường xuyên có mặt tại Bến Giang, quản lý tàu cá cập, rời bến, xác nhận sản lượng và lưu trữ hồ sơ truy xuất nguồn gốc thủy sản. Cùng với đó, công tác tuyên truyền Luật Thủy sản và các quy định chống khai thác IUU được đẩy mạnh; giúp ngư dân, chủ tàu nâng cao nhận thức, chủ động chấp hành quy định, không sử dụng công cụ khai thác bị cấm, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Thanh niên phường Hà An nắm vững Luật Nghĩa vụ quân sự, hăng hái tham gia đợt khám sơ tuyển nghĩa vụ năm 2027.

Hàng loạt nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật khác cũng được phường Hà An triển khai đồng bộ, hiệu quả chỉ trong 2 tháng vừa qua. Tiêu biểu như: Tuyên truyền trong đợt cao điểm triển khai các kế hoạch về phòng chống và kiểm soát ma túy, hướng tới xây dựng mô hình “Phường không ma túy”; tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu mở rộng diện bao phủ và bảo đảm an sinh xã hội; tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về hành vi săn bắt, buôn bán động vật hoang dã; tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự trong đợt triển khai khám sơ tuyển nghĩa vụ năm 2027; phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 gắn với tuyên truyền Luật Chuyển đổi số và Luật An ninh mạng... Điều đáng nói là, dù tần suất liên tục nhưng công tác tuyên truyền của phường Hà An không hề dàn trải, hình thức tuyên truyền không đơn điệu. Cách làm của phường là triển khai theo từng đợt cao điểm, rõ trọng tâm tuyên truyền theo từng chủ đề cụ thể và phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để có hình thức tiếp cận hiệu quả tới nhân dân trên địa bàn; đồng thời kết hợp các hình thức hội nghị, sinh hoạt, lồng ghép trong các chương trình kiểm tra, giám sát, hội thi, liên hoan, sự kiện...

Công tác tuyên truyền pháp luật không chỉ mang ý nghĩa về đảm bảo quyền tiếp cận thông tin pháp luật của người dân. Hiệu quả mang lại còn là góp phần hình thành thói quen chủ động học tập pháp luật, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống cơ sở. Mỗi người tự giác tuân thủ pháp luật sẽ góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ.