Phường Hà An khởi công Dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh

Ngày 17/11, phường Hà An tổ chức lễ khởi công dự án “Lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại một số điểm trên địa bàn phường Hà An”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026); Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng đô thị văn minh, an toàn, dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh phường Hà An được triển khai đầu tư có quy mô gồm: Cải tạo trung tâm điều hành; lắp đặt 55 camera (gồm 27 camera AI nhận dạng khuôn mặt, 28 camera AI nhận dạng biển số) cùng hệ thống thiết bị, phần mềm và dịch vụ truyền dẫn đồng bộ.

Dự án có tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng. Trung tâm kiểm soát an ninh thông minh được giao cho Công an phường Hà An quản lý, khai thác, vận hành.

Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường Hà An thực hiện nghi lễ khởi công Dự án.

Dự án được triển khai thể hiện sự chủ động, tích cực của phường Hà An trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước, nhất là lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự.

Việc đầu tư hệ thống camera giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ góp phần tạo thêm công cụ hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, hệ thống góp phần nâng cao hiệu quả giám sát trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm cộng đồng cho nhân dân; giữ gìn bình yên địa bàn, từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.