Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh xã đảo Vĩnh Thực

Ngày 6/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) phối hợp với Công an xã Vĩnh Thực, Trường TH&THCS xã Vĩnh Thực tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và mua bán người cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia và Công an xã Vĩnh Thực đã tập trung phổ biến các nội dung cơ bản về tác hại của ma túy, các dạng ma túy mới "núp bóng" thực phẩm, đồ uống nguy hiểm đối với lứa tuổi học đường; đồng thời phân tích rõ các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người. Trong đó, lực lượng chức năng đặc biệt lưu ý nguy cơ các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, trò chơi trực tuyến để tiếp cận, dụ dỗ, lừa gạt học sinh bằng các thủ đoạn như hứa hẹn việc làm, tặng quà hay rủ đi xa.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh, giáo viên nhà trường.

Chương trình được triển khai bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động như chiếu video clip tuyên truyền, phát tờ rơi thông tin pháp luật và tổ chức giao lưu, giải đáp trực tiếp các câu hỏi của học sinh. Qua đó, giúp các em nâng cao ý thức cảnh giác, nhận diện các nguy cơ vi phạm pháp luật và trang bị các kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kịp thời thông báo cho thầy cô, gia đình hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia và Công an xã Vĩnh Thực phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho học sinh.

Hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11); góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và phát huy vai trò của các lực lượng trong công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới biển đảo.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia và Công an xã Vĩnh Thực tặng quà cho Trường TH&THCS xã Vĩnh Thực.