Quảng Đức xây dựng địa bàn an toàn

Là địa bàn miền núi, biên giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến mất ANTT, do đó Quảng Đức đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp thiết thực, trong đó lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt, kết hợp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống nhân dân nhằm xây dựng địa bàn an toàn, đảm bảo ANTT.

Công tác bảo đảm ANTT nói chung trên địa bàn xã Quảng Đức luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, quản lý chặt chẽ di biến động dân cư.

Công an xã Quảng Đức phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Hiện nay, toàn xã duy trì 25 tổ tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở với 93 thành viên. Đây là lực lượng "gần dân, sát dân", thường xuyên phối hợp tuần tra khép kín địa bàn cả ngày lẫn đêm, chủ động nắm tình hình, nhắc nhở người dân chấp hành pháp luật về giao thông, phòng ngừa trộm cắp và hòa giải thành công nhiều mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng phức tạp.

Đặc biệt, xã đã phát huy rất tốt vai trò của mô hình vận động người có uy tín, già làng, thầy cúng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với sự am hiểu phong tục tập quán và uy tín lớn trong cộng đồng, đội ngũ này đã trở thành cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Họ tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tố giác tội phạm, bài trừ hủ tục và phòng ngừa tình trạng tảo hôn.

Bên cạnh đó, Công an xã Quảng Đức còn tích cực trong công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính, tham mưu vận hành hệ thống camera giám sát thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời trực tiếp "cầm tay chỉ việc" hướng dẫn người dân đăng ký thường trú, sử dụng định danh điện tử VNeID và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Nhờ cách làm tận tụy, sát sao này, ý thức pháp luật của người dân được nâng lên rõ rệt, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho nhân dân.

Xác định công tác phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ quan trọng để giữ gìn bình yên cơ sở, Đảng ủy xã Quảng Đức đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 27/2/2026 về xây dựng xã Quảng Đức không ma túy giai đoạn 2026-2030; thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xã không ma túy do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy được triển khai quyết liệt trên cả ba phương diện: Phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Lực lượng Công an xã chủ động bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ di biến động dân cư, tập trung rà soát các khu vực trọng điểm như Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, các tuyến đường mòn, lối mở, khu vực giáp ranh và các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Công tác lập hồ sơ quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Song song với đó, công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số, kết hợp ứng dụng nền tảng số và mạng xã hội để nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân.

Công an xã Quảng Đức thực hiện test nhanh ma tuý đối với người lao động tại các công trường xây dựng trên địa bàn.

Ông Phạm Văn Thọ, Chủ tịch UBND xã Quảng Đức, cho biết: "Xác định xây dựng và giữ vững địa bàn không ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân. Thời gian tới, xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường phòng ngừa, quản lý địa bàn, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, xây dựng Quảng Đức ngày càng an toàn, ổn định và phát triển bền vững".

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, tình hình ANTT trên địa bàn xã tiếp tục được giữ vững. Từ đầu năm đến nay, an ninh chính trị, TTATXH cơ bản ổn định; các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn được bảo đảm an toàn. Lực lượng chức năng đã phối hợp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quy định về ATTP.