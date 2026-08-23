Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Công điện số 59/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9. Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Công điện nêu rõ, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026).

Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng thời điểm này để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc ta. Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại, thăm thân, du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, mất an toàn giao thông, mất an toàn cháy, nổ…

Để phục vụ nhân dân nghỉ Lễ Quốc khánh vui tươi, an toàn, lành mạnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 28/7/2026 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/1/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới; Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới…

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn đấu tranh vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, gây mất an ninh, trật tự và có phương án ứng phó, giải quyết các tình huống phức tạp phát sinh từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tuyệt đối không để bị động, đột xuất, bất ngờ; tổ chức lực lượng, phương tiện trực, ứng trực thường xuyên, nhất là ở cấp cơ sở, bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế, các hoạt động vui chơi, đi lại, sức khỏe, tài sản của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Bộ trưởng Công an:

Chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước giải quyết các tình huống phức tạp. Triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường quản lý các hướng, tuyến, địa bàn và đối tượng trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố, phá hoại. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; sẵn sàng phương án ứng phó với các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Siết chặt công tác quản lý, bảo đảm an ninh mạng, an toàn hệ thống thông tin kỹ thuật, ngăn chặn tấn công mạng, xử lý hiệu quả các nguy cơ, sự cố mạng.

Tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, truy quét mạnh các tệ nạn xã hội thường xảy ra vào dịp lễ hội, tại địa điểm tập trung đông người, như: đánh bạc, trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng…; tuyệt đối không để tội phạm lộng hành, hình thành băng nhóm, gây bức xúc trong dư luận, bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các cơ sở, công trình có nguy cơ cháy, nổ khi tập trung đông người du lịch, dự các hoạt động kỷ niệm và tại các khu chung cư, nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh… Bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các sự cố cháy, nổ, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông, đồng thời tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, phân luồng giao thông hợp lý, từ sớm, từ xa, nhất là tại các địa điểm tập trung đông người, nơi diễn ra các sự kiện, cửa ngõ ra, vào thành phố lớn… và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 19/8/2026 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Bộ Quốc phòng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Công an và các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, ngoại biên, không gian mạng; kịp thời xử trí các tình huống ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, đường mòn, lối mở, khu vực rừng núi, sông ngòi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, vùng biển.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ năng, kiến thức, pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, trật tự an toàn xã hội; phối hợp Bộ Công an chủ động phát hiện, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân trên không gian mạng.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền kiến thức, kỹ năng, kết hợp kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm an toàn cháy, nổ, kiên quyết không để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người, tài sản; vận động nhân dân không tham gia các tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.