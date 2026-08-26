Tuổi trẻ giáo xứ Cẩm Phả chung tay giữ gìn an ninh trật tự

Triển khai tốt phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với tinh thần “Kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo” luôn là nội dung thi đua mà đồng bào Công giáo tại Quảng Ninh tích cực hưởng ứng, tham gia trong nhiều năm qua. Tại giáo xứ Cẩm Phả, mô hình “Thanh niên giáo xứ tự quản về ANTT, nói không với tệ nạn xã hội” là một trong những giải pháp mới để nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào này.

Giữ gìn ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên, văn minh, lành mạnh ở các xứ đạo không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, mà phải là sự tổng hòa từ tinh thần đoàn kết, đồng thuận, vai trò trách nhiệm của cả cộng đồng giáo dân địa phương. Đó là điều mà Văn Thị Duyên (khu 9, phường Cẩm Phả) đã hiểu rất rõ kể từ khi tham gia mô hình “Thanh niên giáo xứ tự quản về ANTT, nói không với tệ nạn xã hội” trong hơn 1 năm qua.

Công an phường Cẩm Phả gặp mặt các thành viên tham gia mô hình “Thanh niên giáo xứ tự quản về ANTT, nói không với tệ nạn xã hội”.

Văn Thị Duyên và các bạn đã tham gia tích cực hơn trong các buổi phối hợp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại nơi học tập, nơi ở; hăng hái đăng ký đội hình hỗ trợ bảo đảm ANTT, ATGT trong các dịp lễ trọng của giáo xứ và các sự kiện chính trị, văn hóa trên địa bàn phường.

Văn Thị Duyên cho biết: Điều quan trọng nhất là nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm của ĐVTN trong toàn giáo xứ tiếp tục được nâng lên rõ rệt, góp phần tạo nên một cộng đồng gắn bó, thống nhất. Đội ngũ tham gia các hoạt động tự quản ANTT ở cơ sở dần được đổi mới theo hướng trẻ hóa và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, mạng xã hội... ngày càng thường xuyên hơn. Khi tuổi trẻ giáo xứ phát huy tinh thần trách nhiệm thì công tác nắm bắt tư tưởng, tâm tư, tình cảm... của lứa tuổi thanh, thiếu niên trên địa bàn cũng sẽ nhanh hơn, sâu sát hơn. Khi đó, nhiệm vụ phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm được toàn diện, hiệu quả; các hoạt động tự quản như hòa giải ở cơ sở, trật tự đô thị, PCCC... cũng ngày càng thêm bài bản, hiệu quả hơn.

Mô hình “Thanh niên giáo xứ tự quản về ANTT, nói không với tệ nạn xã hội” là một trong những điển hình được Công an tỉnh khen thưởng nhân dịp Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026.

Phường Cẩm Phả là địa bàn có đông đồng bào Công giáo sinh sống, lực lượng thanh niên khá nhiều. Trong bối cảnh đời sống xã hội ngày càng phát triển và hội nhập, không gian mạng cũng có nhiều bước tiến lớn, kéo theo đó là nhiều mặt trái xuất hiện... Công an phường Cẩm Phả xác định phải có giải pháp cụ thể, khoa học, phù hợp để phát huy vai trò xung kích của thanh niên Công giáo.

Vì vậy, mô hình “Thanh niên giáo xứ tự quản về ANTT, nói không với tệ nạn xã hội” bắt đầu được triển khai từ tháng 8/2025, nhằm huy động sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an, các chức sắc, chức việc tôn giáo, các bậc phụ huynh và tổ chức Đoàn Thanh niên. Để từ đó, vai trò của tuổi trẻ sẽ đóng góp quan trọng giúp củng cố tình làng nghĩa xóm, đoàn kết lương, giáo từ cơ sở, hướng tới xây dựng xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa, không có sự tách bạch bổn phận Công giáo với bổn phận công dân.

Đại uý Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ Tổ an ninh Công an phường Cẩm Phả, là người trực tiếp tham mưu, triển khai xây dựng mô hình.

Đại uý Nguyễn Thanh Tùng cho biết: Thông qua mô hình, Công an phường đã cùng với các chức sắc tôn giáo là cầu nối quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Còn tổ chức Đoàn Thanh niên là nòng cốt tổ chức các hoạt động thực tiễn, tạo môi trường lành mạnh để ĐVTN cùng nhau gắn kết rèn luyện, tiến bộ.

Trong thời gian tới, nội dung, phương thức hoạt động của mô hình sẽ liên tục được nghiên cứu để đổi mới theo hướng thiết thực, phù hợp với tâm lý, nhu cầu của thanh niên. Nhất là tăng cường ứng dụng công nghệ và mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Các hoạt động xung kích tình nguyện, an sinh xã hội mà tuổi trẻ là nòng cốt cũng sẽ được nhân rộng trong cộng đồng giáo dân, để vai trò của thanh niên Công giáo trong tham gia bảo đảm ANTT ngày càng được khẳng định.

Những mô hình Toàn dân bảo vệ ANTQ đang được xây dựng, củng cố, nhân rộng, phù hợp đặc điểm của từng địa bàn dân cư tại Quảng Ninh. Tinh thần trách nhiệm, quyết tâm từ cơ sở đã tổng hòa vào sức mạnh lớn, không ngừng củng cố thế trận an ninh nhân dân ngày càng thêm vững chắc.