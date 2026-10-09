Bồi đắp lý tưởng, khơi dậy khát vọng của thanh niên thời đại số - Bài 3: Nâng cao năng lực thích ứng, bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng từ sớm, từ xa

Hiện nay, không gian mạng đã trở thành một mặt trận quan trọng của công tác tư tưởng. Các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng internet cùng các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, YouTube, TikTok, Threads... để phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động tâm lý hoài nghi và chia rẽ xã hội. Thủ đoạn thường được ngụy trang dưới các hình thức dễ tiếp cận, đánh vào tâm lý hiếu kỳ, nhu cầu thể hiện bản thân và hạn chế về kỹ năng kiểm chứng thông tin của một bộ phận người trẻ. Mục tiêu xuyên suốt của các hoạt động chống phá là làm suy giảm niềm tin, thúc đẩy biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, khiến thanh niên xa rời tổ chức Đoàn, Hội và các giá trị tốt đẹp của dân tộc. Đối tượng dễ bị tác động thường là những người thiếu thông tin chính thống, hạn chế về kỹ năng số, tâm lý dao động hoặc bị cuốn theo hiệu ứng đám đông. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là cảnh giác, mà còn phải trang bị cho thanh niên khả năng nhận diện thủ đoạn, kiểm chứng nguồn tin, phản biện có cơ sở và ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng.

Thời đại công nghệ số, thanh niên càng cần khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo và ý chí tự chủ, tự lực, tự tin, tự cường như lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Lực lượng thanh niên chính là thế hệ tương lai của đất nước - Thế hệ “công dân số” toàn cầu hôm nay may mắn, hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được tiếp cận với những thành tựu vượt bậc của khoa học và công nghệ, với bản lĩnh, trí tuệ, năng lực thích ứng, khát vọng phát triển, với hoài bão, thanh niên đang từng ngày khẳng định vị thế là chủ, làm chủ và trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. Với mục tiêu, lý tưởng sống cao đẹp, với hành trang tri thức, kỹ năng số, thanh niên ngày nay càng phải được hun đúc, bồi đắp thêm lý tưởng cách mạng, truyền thống cách mạng, giá trị lịch sử, sức mạnh của văn hóa, con người giàu bản sắc Việt để thanh niên phấn đấu trở thành những công dân toàn cầu, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Yêu cầu hình thành lớp thanh niên có năng lực hội nhập quốc tế, trở thành “công dân toàn cầu”, có khả năng thích ứng với chuyển đổi số, khoa học công nghệ, cùng những biến động nhanh chóng của thế giới càng có ý nghĩa cần thiết hơn bao giờ hết. Muốn vậy, mỗi địa phương, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực phải thực sự trở thành môi trường tốt nhất để thanh niên rèn đức, luyện tài, trau dồi bản lĩnh cách mạng, mang hoài bão lớn và khát vọng phát triển, vươn lên.

Để thanh niên phát huy vai trò tiên phong, xung kích, cần tạo dựng môi trường chính trị - xã hội lành mạnh, rộng mở và tăng cường sự chăm lo của các cấp, các ngành. Nội dung giáo dục chính trị, lịch sử, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống phải đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng; được triển khai trên các nền tảng số, mạng xã hội và thông qua hoạt động trải nghiệm. Giáo dục lịch sử Đảng cần gắn chặt với bồi đắp lý tưởng, niềm tin, lòng tự hào và kỹ năng công dân số, năng lực thích ứng số, qua đó hình thành nền tảng vững chắc cho nhận thức và hành động của thanh niên thời kỳ mới.

Trước âm mưu hiểm độc “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chúng ta không thể tiếp tục duy trì tư duy phòng ngự thụ động, mà phải chủ động chuyển trạng thái sang tiến công, lực lượng thanh niên phải trở thành những “chiến sĩ tư tưởng số” tinh nhuệ. Thực tiễn phối hợp của lực lượng 35 (công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch) tại Quảng Ninh cho thấy hiệu quả của cơ chế phối hợp tác chiến mang tính đột phá trên không gian mạng; việc chủ động nắm bắt, phát hiện, dự báo, xử lý thông tin, định hướng báo chí, mạng xã hội và dư luận xã hội từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc, nhất là trên không gian mạng quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; thí điểm triển khai hiệu quả các mô hình diễn tập xử lý khủng hoảng truyền thông các cấp, mô hình sinh hoạt chi bộ 35 (về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái) được đẩy mạnh song hành cùng các tiêu chí mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, là những điểm nhấn sinh động.

Phong trào Thanh xuân dâng Đảng được xem là nét riêng có của tuổi trẻ Quảng Ninh; thông tin tích cực, hai chiều được đẩy mạnh; các chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Lãnh đạo Công an thành phố với đội ngũ KOLs (người có ảnh hưởng), các quản trị viên mạng xã hội lớn trên địa bàn để cùng đồng hành xây dựng một không gian mạng an ninh, an toàn cho giới trẻ được quan tâm.

Công an thành phố Quảng Ninh gặp mặt, đối thoại Công an cấp xã, KOLs, quản trị viên mạng xã hội. Nguồn: trang điện tử Công an Quảng Ninh.

Với phương châm cốt lõi: “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực để đẩy lùi dòng thông tin tiêu cực”, các cấp bộ Đoàn Quảng Ninh đã đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, đăng tải trên 270.000 tin tốt, câu chuyện nhân văn lên mạng xã hội, tạo thành một dòng chủ lưu trong sạch, chiếm lĩnh không gian số. Sự xuất hiện của các ứng dụng di động chuyên biệt như Hệ thống thông tin Tuyên giáo và Dân vận, zalo app Thông tin Quảng Ninh, kết hợp cùng các chương trình tập huấn kỹ năng nghiệp vụ viết tin, bài chính luận dành cho đoàn viên, sinh viên đã biến mỗi chiếc điện thoại thông minh của người trẻ thành một thứ vũ khí sắc bén, mỗi tài khoản cá nhân thành một pháo đài bất khả xâm phạm trước sự tiến công của “truyền thông đen”.

Thực hiện: Nguyễn Mai Thương

Trình bày: Vũ Đức