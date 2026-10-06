Tác phẩm tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng Quảng Ninh lần thứ VII – 2026) Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ chính sách an sinh cho thợ mỏ Cao Sơn

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Hễ còn một người Việt Nam bị xói mòn về sức khỏe, bị tước đoạt quyền lợi, hay không đủ ăn, đủ mặc, thì Đảng ta vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ". Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV đã chứng minh một thực tiễn sinh động: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải điều gì xa xôi, mà bắt đầu từ việc giữ trọn "mái ấm", bảo đảm "chén cơm, áo mặc" và củng cố niềm tin vững chắc cho từng người thợ.

Kim chỉ nam cho mọi hoạt động, động lực phát triển

Tư tưởng "lấy dân làm gốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được coi là kim chỉ nam trong tư tưởng, phương châm hành động của Đảng, Nhà nước ta; là cơ sở tạo nên cội nguồn sức mạnh đoàn kết, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Kế thừa và phát triển tư tưởng đó, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh việc lấy nhân dân làm trung tâm, coi sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu cao nhất.

Cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Quảng Ninh, Đảng ủy Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV đã ban hành các kế hoạch hành động thực tiễn, đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ thợ mỏ mang đầy đủ phẩm chất "Kỷ luật – Đồng tâm – Trung thành – Nhân ái – Trách nhiệm". Đảng bộ công ty xác định rõ: Người lao động chính là trung tâm và là động lực phát triển quan trọng nhất, mọi chủ trương, chính sách đưa ra đều phải xuất phát từ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thợ mỏ.

Giai đoạn 2020 – 2025 vừa qua là quãng thời gian đầy thách thức đối với ngành than do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, sự biến động của thị trường toàn cầu và những đợt thiên tai cực đoan, đặc biệt là siêu bão Yagi năm 2024. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo bản lĩnh, quyết tâm cao của Đảng bộ Than Cao Sơn, đơn vị đã biến khó khăn thành động lực và đạt được những kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng. Lợi nhuận của công ty đạt mức kỷ lục trên 351,7 tỷ đồng, vượt hơn hai lần mục tiêu Nghị quyết đề ra. Nhờ hiệu quả kinh doanh vượt trội, doanh nghiệp đã đóng góp cho ngân sách Nhà nước hơn 7.440 tỷ đồng và bảo đảm thu nhập bình quân cho người lao động đạt trên 16,5 triệu đồng mỗi tháng, duy trì mức tăng trưởng tiền lương đều đặn 11% mỗi năm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030

Từ Nghị quyết đến nụ cười thợ mỏ

Không dừng lại ở những con số tăng trưởng kinh tế, Đảng ủy Than Cao Sơn đặc biệt chú trọng đến công tác an sinh xã hội và chăm lo toàn diện đời sống người lao động. Trong suốt nhiệm kỳ, công ty đã tổ chức hơn 30.000 lượt khám sức khỏe định kỳ và trên 9.000 lượt khám chuyên đề cho thợ mỏ với tổng chi phí hơn 14 tỷ đồng. Hàng nghìn lượt công nhân đã được đưa đi nghỉ dưỡng sức, phục hồi chức năng và tham quan du lịch. Đối với những trường hợp gặp rủi ro, bệnh hiểm nghèo hay tai nạn lao động, công ty đã kịp thời trao hàng ngàn suất trợ cấp với giá trị hàng tỷ đồng. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát hay lúc siêu bão Yagi tràn qua tàn phá cơ sở vật chất, những khoản hỗ trợ khẩn cấp hàng trăm triệu đồng từ công ty đã nhanh chóng đến tay người lao động, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Một số kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

Đảng ủy công ty xác định rằng, muốn củng cố niềm tin của thợ mỏ vào sự lãnh đạo của Đảng thì Nghị quyết không thể chỉ nằm trên giấy mà phải biến thành hành động thực sự. Ngay cả trong những thời điểm thị trường tiêu thụ than gặp khó khăn nhất, phương án cắt giảm lao động chưa bao giờ xuất hiện trong tư duy chỉ đạo của cấp ủy. Thay vào đó, Đảng ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới công nghệ, tối ưu hóa quy trình sản xuất, chủ động đào tạo lại và điều chuyển lao động linh hoạt để bảo đảm 100% người lao động đều có việc làm và thu nhập ổn định.

Bên cạnh đó, tinh thần dân chủ tại cơ sở được thực hành sâu rộng và chất lượng. Đều đặn mỗi năm hai lần cùng các cuộc gặp đột xuất ngay tại công trường, lãnh đạo Đảng ủy và Ban Giám đốc đã trực tiếp xuống tận tổ đội, nhà xưởng để lắng nghe thợ mỏ trải lòng. Mọi vấn đề thiết thân từ chất lượng bữa ăn ca, tiêu chuẩn trang bị bảo hộ lao động, phương tiện xe đưa đón cho đến điều kiện nhà ở công nhân đều được lãnh đạo công ty tiếp thu và xử lý dứt điểm. Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, môi trường làm việc trên khai trường lộ thiên liên tục được nâng cấp với hệ thống máy phun sương dập bụi, xe tưới nước công suất lớn và các thiết bị tự động hóa ở những vị trí có rủi ro cao. Bữa ăn ca của thợ mỏ cũng được giám sát chặt chẽ về an toàn thực phẩm, phục vụ trong các nhà ăn máy lạnh văn minh, đảm bảo sức khỏe cho người lao động giữa mỗi ca sản xuất.

Hàng năm vào các dịp kỷ niệm lớn, Công đoàn Công ty tổ chức Bữa cơm công đoàn – tăng cường sự gắn bó, mật thiết với người lao động

Một trong những điểm sáng thể hiện đậm nét tính nhân văn và chính sách phúc lợi của Đảng bộ Than Cao Sơn chính là chương trình "Mái ấm Công đoàn". Từ sự chỉ đạo sát sao của Cấp ủy, Công đoàn công ty đã rà soát tỉ mỉ từng trường hợp thợ mỏ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để kịp thời hỗ trợ. Từ năm 2020 đến nay, đã có 55 gia đình thợ mỏ Cao Sơn được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở từ Quỹ Mái ấm Công đoàn và nguồn lực hỗ trợ của công ty, giúp họ hiện thực hóa ước mơ về một căn nhà kiên cố, an yên lập nghiệp.

Song song với đó, các chương trình điều dưỡng, hỗ trợ điều trị bệnh nghề nghiệp và các chuyến du lịch tham quan trong, ngoài nước với kinh phí hàng chục tỷ đồng đã giúp người lao động tái tạo sức lao động và thêm gắn bó với mỏ. Nhờ những chính sách chăm lo vượt trội đó, Than Cao Sơn đã liên tục 3 năm liền được vinh danh là "Doanh nghiệp vì người lao động" và xuất sắc dẫn đầu toàn Tập đoàn TKV vào năm 2024.

Đồng chí Trần Thị Minh Hồng – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty tham gia trao kinh phí hỗ trợ xây nhà ở Mái ấm công đoàn cho người lao động.

Hàng năm người lao động được đi tham quan, du lịch theo tiêu chuẩn tại các địa danh trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, tinh thần nhân ái của thợ mỏ Cao Sơn còn lan tỏa mạnh mẽ ra cộng đồng. Công ty đã dành hơn 5 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, đồng hành cùng chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng xa của tỉnh Quảng Ninh, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi và tích cực hỗ trợ các đơn vị bạn khắc phục hậu quả thiên tai.

Thực tiễn sinh động tại Đảng bộ Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV đã khẳng định một đạo lý: Cách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có sức thuyết phục nhất chính là bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong việc chăm lo đời sống cho nhân dân và người lao động. Nhìn lại chặng đường đã qua, đồng chí Phạm Quốc Việt – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty từng chia sẻ rằng: ”Tại Than Cao Sơn, người lao động không đơn thuần là lực lượng sản xuất mà là vốn quý nhất, là chủ thể của mọi sự phát triển. Việc khai thác than có thể ngày càng sâu và đối mặt với nhiều khó khăn hơn, nhưng trách nhiệm của Đảng bộ dành cho thợ mỏ thì chỉ có chiều sâu tăng lên chứ không bao giờ dừng lại”.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch HĐQT Công ty động viên người lao động đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất.

Mỗi tấn than làm ra đóng góp cho an ninh năng lượng quốc gia, mỗi căn nhà "Mái ấm Công đoàn" được khánh thành trên Vùng mỏ không chỉ là kết quả của lao động sản xuất, mà chính là những gạch nối vững chắc củng cố niềm tin tuyệt đối của giai cấp công nhân vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ nền tảng niềm tin ấy, tập thể thợ mỏ Cao Sơn tiếp tục giữ vững ngọn lửa truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm ngọn cờ của Đảng trên Vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng.

Sức sống mới trên khai trường mỏ xanh – mỏ hiện đại (Ảnh: Dương Phượng Đại)