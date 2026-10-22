Quảng Ninh tuyển dụng 228 công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính thành phố Quảng Ninh năm 2026

Ngày 21/10/2026, UBND thành phố Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 463/KH-UBND tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính thành phố Quảng Ninh năm 2026 với tổng số 228 chỉ tiêu.

Theo kế hoạch, số lượng biên chế được giao của các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2026 là 4.432 chỉ tiêu (bao gồm 222 chỉ tiêu dự phòng). Số lượng biên chế có mặt của các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức tính đến ngày 15/9/2026 là 3.820 chỉ tiêu, còn 390 chỉ tiêu số lượng biên chế chưa sử dụng.

Trong tổng số 228 biên chế cần tuyển dụng, có 196 chỉ tiêu tại 185 vị trí việc làm tuyển dụng riêng cho từng cơ quan và 26 chỉ tiêu tại 26 vị trí việc làm tuyển dụng chung cho nhiều cơ quan sử dụng công chức khác nhau. Số lượng biên chế, vị trí việc làm tuyển dụng riêng đối với người dân tộc thiểu số (theo Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 20/5/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 24/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035” trên địa bàn thành phố Quảng Ninh): 06 chỉ tiêu tại 06 vị trí.

Việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan hành chính nhằm kịp thời bổ sung nguồn nhân lực trẻ, được đào tạo bài bản, chuyên môn cao để đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tuyển chọn được đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn phù hợp tiêu chuẩn ngạch, vị trí việc làm, có năng lực công tác, có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quá trình giải quyết công việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn tiếp theo.

Đối tượng dự tuyển phải đáp ứng điều kiện chung theo Luật Cán bộ, công chức ngày 24/6/2025 và tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí việc làm. Đối với vị trí tuyển dụng thông thường, đối với tất cả vị trí việc làm tuyển dụng tại các sở, ban, ngành, UBND cấp xã: Yêu cầu trình độ chuyên môn xếp loại tốt nghiệp từ loại Khá trở lên. Riêng các vị trí việc làm yêu cầu trình độ chuyên môn Đại học trở lên các ngành/chuyên ngành: Công nghệ thông tin và Bác sĩ, không yêu cầu về loại tốt nghiệp.

Đối với diện nguồn nhân lực chất lượng cao: Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của từng vị trí việc làm tuyển dụng (Chi tiết tại Biểu số 02 gửi kèm theo) và tiêu chuẩn, điều kiện tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức: Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Kế hoạch quy định hai phương thức tuyển dụng gồm xét tuyển và thi tuyển. Xét tuyển áp dụng với người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học; Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng thuộc đối tượng thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng theo khoản 2 Điều 4 Nghị định số 179/2024/NĐ-CP.

Các đối tượng còn lại thực hiện thi tuyển qua hai vòng, gồm kiểm tra kiến thức, năng lực chung, ngoại ngữ và thi nghiệp vụ chuyên ngành.

Nhu cầu tuyển dụng được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Quảng Ninh, Kênh truyền hình QTV...); đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, Trang thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ; có văn bản gửi các trường Đại học uy tín trong nước, các cơ quan, doanh nghiệp, Hội Sinh viên Việt Nam để thông tin nhu cầu tuyển dụng công chức của thành phố.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng công chức đăng tải thông báo tuyển dụng trên Trang thông tin điện tử thành phần và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong thời hạn 30 ngày (trong giờ hành chính), kể từ ngày đăng tải thông báo tuyển dụng công chức công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ, tầng 3, trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hạ Long, thành phố Quảng Ninh.

Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực của Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố, thực hiện tham mưu cho Hội đồng triển khai Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2026 bảo đảm đúng quy định; hoàn thành trong tháng 02/2027.

Thông tin chi tiết: Kế hoạch 463; Biểu số 1; Biểu số 2; Biểu số 3