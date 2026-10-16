Quảng Ninh tuyển dụng 56 công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2026

Ngày 15/10/2026, Thành ủy Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 124-KH/TU tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố năm 2026, với tổng số 56 chỉ tiêu, trong đó có 9 chỉ tiêu thuộc khối cơ quan cấp thành phố và 47 chỉ tiêu thuộc khối xã, phường.

Theo kế hoạch, số lượng biên chế được giao của các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2026 là 1.992 chỉ tiêu (không bao gồm 8 biên chế dự phòng). Tính đến ngày 15/9/2026, số lượng biên chế có mặt của các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức là 1.890, còn 102 biên chế chưa sử dụng. Trong tổng số 56 chỉ tiêu biên chế đề nghị tuyển dụng, có 38 chỉ tiêu tại 35 vị trí việc làm riêng cho từng cơ quan và 18 chỉ tiêu tại 18 vị trí tuyển dụng chung cho nhiều cơ quan. Riêng các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy tuyển dụng 2 chỉ tiêu nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc tuyển dụng nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ, được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn phù hợp, phẩm chất đạo đức tốt và năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quá trình tuyển dụng phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng quy định pháp luật.

Đối tượng dự tuyển phải đáp ứng điều kiện chung theo Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15 và tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí việc làm. Đối với vị trí tuyển dụng thông thường, yêu cầu trình độ chuyên môn tốt nghiệp từ loại Khá trở lên; riêng các vị trí thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin không yêu cầu xếp loại tốt nghiệp. Người dự tuyển vào các vị trí thuộc Đoàn Thanh niên cấp thành phố, cấp xã không quá 25 tuổi tính đến ngày kết thúc nhận hồ sơ.

Kế hoạch quy định hai phương thức tuyển dụng gồm xét tuyển và thi tuyển. Xét tuyển áp dụng với người học theo chế độ cử tuyển và sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng thuộc diện thu hút, trọng dụng nhân tài. Các đối tượng còn lại thực hiện thi tuyển qua hai vòng, gồm kiểm tra kiến thức, năng lực chung, ngoại ngữ và thi nghiệp vụ chuyên ngành.

Nhu cầu tuyển dụng được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin liên quan. Thời gian tiếp nhận hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo tuyển dụng công khai.

Hồ sơ được tiếp nhận tại Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy, tầng 4, trụ sở Thành ủy, số 73 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, thành phố Quảng Ninh. Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính theo quy định.

Ban Tổ chức Thành ủy là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch, bảo đảm tuyển dụng công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, khách quan và đúng quy định.

Thông tin chi tiết Kế hoạch xem tại đây.