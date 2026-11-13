“Hung thần” trên các tuyến giao thông

Quảng Ninh đang tập trung triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Điều này kéo theo sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện vận tải trọng tải lớn lưu thông trên nhiều tuyến đường. Khi mật độ phương tiện ngày càng cao, nguy cơ mất ATGT cũng gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý, kiểm soát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Áp lực từ những đoàn xe tải trọng lớn

Nỗi lo của người dân không phải không có cơ sở khi thời gian gần đây, trên một số tuyến giao thông trọng điểm của TP Quảng Ninh liên tiếp xảy ra những vụ TNGT nghiêm trọng. Đáng chú ý, trong số các phương tiện liên quan đến những vụ tai nạn có xe tải chuyên vận chuyển đất, đá, chất thải mỏ với trọng tải hàng chục tấn. Đây là những phương tiện có kích thước lớn, khối lượng nặng, khi xảy ra va chạm thường tiềm ẩn hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với người và phương tiện tham gia giao thông.

Xe tải trọng lớn chạy dày đặc trên QL10 đoạn đi qua địa bàn TP Quảng Ninh. Ảnh chụp ngày 27/10.

Thượng tá Đào Công Hiểu, Đội trưởng Đội CSGT Đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an thành phố) cho biết: Nguyên nhân các vụ TNGT xảy ra trong thời gian qua đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. Trong giai đoạn hiện nay, khi lượng phương tiện gia tăng, lực lượng chức năng mong muốn người dân khi tham gia giao thông nâng cao ý thức, tuân thủ các quy tắc an toàn, chủ động phòng tránh nguy cơ để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Theo ghi nhận thực tế, trên nhiều tuyến đường có hoạt động vận chuyển đất đá, chất thải mỏ, các đoàn xe tải trọng lớn nối đuôi nhau lưu thông với tần suất cao. Ngay cả khi phương tiện chở đúng tải trọng cho phép, việc có quá nhiều xe hoạt động liên tục cũng tạo áp lực không nhỏ đối với hạ tầng giao thông. Mặt đường phải chịu tải trọng lớn trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ xuống cấp, hư hỏng. Đặc biệt, khi các đoàn xe di chuyển cùng thời điểm với lượng lớn ô tô, xe máy và phương tiện vận tải hành khách, nguy cơ xung đột giao thông càng tăng.

Anh Phan Văn Truyền, lái xe khách tuyến Quảng Ninh - Hà Nội, chia sẻ: Các xe tải trọng lớn chạy quá nhiều, có những thời điểm đến khu vực ngã tư, xe khách phải chờ hết lượt đèn xanh này đến lượt đèn xanh khác mới dám di chuyển. Lượng phương tiện quá đông khiến việc lưu thông gặp khó khăn, lái xe và hành khách đều cảm thấy lo lắng vì nguy cơ mất an toàn.

Siết quản lý, không để phát sinh điểm nóng ATGT

Theo báo cáo của Phòng CSGT Công an Quảng Ninh, 10 tháng năm 2026, trên địa bàn toàn thành phố xảy ra 279 vụ TNGT, làm chết 156 người, bị thương 183 người, thiệt hại tài sản ước tính trên 5 tỷ đồng. Trong đó, có không ít các vụ tai nạn có liên quan đến xe vận chuyển đất đá.

Các phương tiện xe tải trọng lớn chạy như mắc cửi trên địa bàn phường Yên Tử. Ảnh chụp ngày 27/10.

Trước áp lực gia tăng phương tiện, lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn có hoạt động vận tải đất đá diễn ra thường xuyên tập trung kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như: Chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải trọng, vi phạm quy định về kích thước thành thùng, đi không đúng phần đường, làn đường và các vi phạm khác.

Tuy nhiên, để kiểm soát hiệu quả nguy cơ mất ATGT từ hoạt động vận chuyển đất đá, chất thải mỏ, chỉ sự vào cuộc của lực lượng CSGT là chưa đủ. Chính quyền các địa phương cần chủ động rà soát những tuyến đường có lưu lượng xe tải trọng lớn tăng cao, đánh giá khả năng đáp ứng của hạ tầng để có phương án tổ chức giao thông phù hợp.

Đặc biệt, công tác phối hợp giữa lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và các đơn vị có hoạt động vận chuyển cần được duy trì thường xuyên. Khi có dự án mới triển khai hoặc nhu cầu vận chuyển tăng cao, cần chủ động đánh giá tác động đến giao thông, xây dựng phương án bảo đảm ATGT ngay từ đầu, không để phát sinh bất cập rồi mới tìm cách khắc phục.

Lực lượng CSGT kiểm tra đoàn xe tải trọng lớn chạy dày đặc trên QL 279 đoạn đi qua địa bàn TP Quảng Ninh.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm là yêu cầu cần thiết để tạo động lực phát triển cho Quảng Ninh. Tuy nhiên, phát triển kinh tế không thể đánh đổi bằng sự an toàn của người tham gia giao thông. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của xe tải trọng lớn, quản lý tốt các tuyến vận chuyển và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, lái xe chính là giải pháp quan trọng để những đoàn xe phục vụ các công trình không trở thành nỗi ám ảnh trên đường phố. Mục tiêu cuối cùng là vừa bảo đảm tiến độ các dự án, vừa giữ gìn trật tự, ATGT, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.