Mở Bến thủy nội địa xã Vĩnh Thực

UBND xã Vĩnh Thực vừa ban hành Quyết định số 778/QĐ-UBND về việc công bố mở Bến thủy nội địa xã Vĩnh Thực, tại thôn Vạn Gia. Đây là bến hành khách, phục vụ hoạt động vận chuyển người, ô tô, phương tiện giao thông đường bộ và hàng hóa dân sinh giữa xã đảo với đất liền.

Dự kiến trong tháng 11/2026, sẽ có tuyến phà kết nối từ khu vực Mũi Ngọc/Núi Đỏ thuộc đất liền ra xã đảo Vĩnh Thực. Ảnh: Hữu Việt

Theo quyết định, Bến thủy nội địa xã Vĩnh Thực có tổng diện tích quy hoạch 16.000m², trong đó diện tích đất xây dựng bến là 7.307m², diện tích mặt nước trước bến là 8.693m². Công trình được đầu tư kết cấu bến nghiêng bê tông xi măng, thiết kế tiếp nhận phà một lưỡi, có đường giao thông kết nối.

Bến được đưa vào khai thác nhằm phục vụ tuyến phà vận chuyển hành khách, ô tô, phương tiện giao thông đường bộ và hàng hóa dân sinh, góp phần bảo đảm nhu cầu đi lại, giao thương giữa xã đảo Vĩnh Thực với đất liền. Đồng thời, công trình có ý nghĩa thiết thực trong phục vụ an sinh xã hội, tạo điều kiện phát triển du lịch, dịch vụ và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

UBND xã Vĩnh Thực giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã trực tiếp quản lý, khai thác bến; chịu trách nhiệm duy trì các điều kiện an toàn kỹ thuật, hệ thống báo hiệu đường thủy, trang thiết bị cứu sinh, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp quản lý, kiểm tra hoạt động tại bến, bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Thời hạn hoạt động của bến theo quyết định công bố đến hết ngày 31/12/2027.

Trước đó, tháng 6/2026, UBND xã Vĩnh Thực đã tiến hành cải tạo, nâng cấp bến phà tạm khu vực cảng Vạn Gia. Dự án tập trung cải tạo, nâng cấp bến hiện trạng để hình thành bến phà tạm, đủ điều kiện phục vụ hoạt động của tuyến phà kết nối từ khu vực Mũi Ngọc/Núi Đỏ thuộc đất liền ra xã đảo Vĩnh Thực.

Cùng với việc công bố mở bến, UBND xã Vĩnh Thực đang tiếp tục hoàn thiện các điều kiện cần thiết về luồng tuyến, phương tiện và tổ chức vận hành theo quy định. Dự kiến trong tháng 11/2026, tuyến phà sẽ được đưa vào khai thác, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa của nhân dân, đồng thời đáp ứng nhu cầu tham quan, du lịch của du khách đến với xã đảo Vĩnh Thực.