SoftBank Group thua lỗ hơn 7 tỷ USD do lo ngại về đầu tư AI

Tập đoàn công nghệ SoftBank Group của Nhật Bản ghi nhận khoản lỗ lớn trong quý III năm 2026, trong bối cảnh những lo ngại về các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Logo của Tập đoàn công nghệ SoftBank Group (Nhật Bản). Ảnh: AP.

Theo báo cáo công bố ngày 10/11, SoftBank Group lỗ 1.100 tỷ yen (khoảng 7 tỷ USD) trong quý III năm 2026, trái ngược với mức lợi nhuận 2.500 tỷ yen cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu quý tăng 16%, lên 2.200 tỷ yen, so với 1.900 tỷ yen một năm trước.

Giới phân tích nhận định kết quả kinh doanh của SoftBank Group khó dự đoán do tập đoàn đầu tư vào nhiều doanh nghiệp khác nhau, trong đó có OpenAI và Arm Holdings. Hoạt động và triển vọng của các doanh nghiệp này thường biến động mạnh.

Được thành lập bởi tỷ phú Masayoshi Son, SoftBank từng là một trong những nhà đầu tư sớm vào lĩnh vực công nghệ Internet. Hiện tập đoàn tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực như AI, viễn thông, robot và thương mại điện tử. SoftBank cũng vận hành các quỹ Vision Fund, chuyên đầu tư vào danh mục doanh nghiệp công nghệ, trong đó có nhiều công ty khởi nghiệp.

Ông Son có quan hệ rộng với giới doanh nhân Mỹ, trong đó có nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates và cố đồng sáng lập Apple Steve Jobs.

Cổ phiếu SoftBank Group đã mất khoảng 1/3 giá trị trong vòng một năm qua, nhưng tăng gần 14% khi kết thúc phiên giao dịch tại Tokyo ngày 10/11, trước khi tập đoàn công bố kết quả kinh doanh.