Chứng khoán châu Á trái chiều, giá dầu giảm mạnh nhờ hy vọng đối thoại Mỹ - Iran

Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 2/11, trong khi giá dầu thế giới giảm hơn 2% trước những tín hiệu mới về khả năng đạt tiến triển ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng điểm sau phiên lao dốc cuối tuần trước, khi nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Bảng điện tử hiển thị chỉ số Nikkei tại một công ty chứng khoán ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AP.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đảo chiều giảm 0,3%, xuống 63.081,86 điểm, do một số cổ phiếu công nghệ lớn suy yếu. Cổ phiếu SoftBank Group, tập đoàn đầu tư vào OpenAI, giảm 1,6%, trong khi hãng sản xuất chip nhớ Kioxia Holdings mất tới 15,8% do dự báo lợi nhuận không đáp ứng kỳ vọng của giới phân tích và nhà đầu tư.

Ngược lại, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 2,2%, lên 5.859,08 điểm. Cổ phiếu Samsung Electronics tăng 1,8% và nhà sản xuất chip nhớ SK Hynix tăng 3,8%.

Cổ phiếu công nghệ liên tục biến động trong thời gian gần đây khi nhà đầu tư lo ngại làn sóng đầu tư mạnh vào AI có thể hình thành bong bóng. Báo cáo lợi nhuận tuần trước của Alphabet (công ty mẹ Google) và Amazon đã làm dấy lên những câu hỏi mới về khả năng thu hồi vốn từ các khoản chi khổng lồ cho AI. Thị trường tiếp tục chờ đợi kết quả kinh doanh mới nhất của Apple, dự kiến công bố trong ngày 2/11.

Chuyên gia Sunil Tirumalai thuộc UBS Global Research nhận định những diễn biến gần đây chưa đồng nghĩa với việc làn sóng phát triển AI bắt đầu suy yếu, nhưng nhà đầu tư đang thận trọng hơn với các doanh nghiệp có tình hình tài chính yếu hoặc cam kết chi tiêu quá lớn.

Tại các thị trường khác, chỉ số Taiex của Đài Loan (Trung Quốc) giảm 0,7%, trong đó cổ phiếu hãng sản xuất chip TSMC mất 1,7%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,6%, xuống 8.856,50 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,5%, lên 23.411,49 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đại lục tăng 1,1%, đạt 3.638,03 điểm, bất chấp số liệu cuối tuần cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp nước này quay trở lại trạng thái thu hẹp trong tháng 10.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý chứng khoán nước này đã làm việc với các tổ chức tài chính trong ngày 2/11 để thảo luận các biện pháp hỗ trợ thị trường. Chỉ số Shanghai Composite đã giảm 14,6% trong một năm qua.

Trong phiên giao dịch ngày 30/10, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6. Chỉ số S&P 500 mất 1,8%, Nasdaq Composite, nơi tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, giảm 2,9%, còn Dow Jones giảm 1,1%.

Giới đầu tư cũng đang theo dõi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11, trong bối cảnh những lo ngại về AI, các trung tâm dữ liệu và lạm phát trở thành các vấn đề được cử tri quan tâm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm mạnh trong phiên sáng 2/11 nhờ hy vọng về tiến triển ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Giá dầu Brent chuẩn quốc tế giảm 2,8%, xuống 110,24 USD/thùng, trong khi dầu thô chuẩn Mỹ giảm 3,1%, còn 100,85 USD/thùng.

Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Iran cho biết các nhà đàm phán nước này đang có mặt tại Qatar để thảo luận một đề xuất có thể giúp mở lại eo biển Hormuz trong vòng hai ngày nếu Mỹ đáp ứng một số điều kiện. Tuy nhiên, ông khẳng định hiện chưa có cuộc đàm phán trực tiếp nào với Washington. Theo quan chức ngoại giao Iran, kết quả cuối cùng của những nỗ lực nhằm tránh nguy cơ tái bùng phát chiến tranh toàn diện phụ thuộc vào câu trả lời của Mỹ đối với các vấn đề mà Tehran đưa ra.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD tăng từ 157,49 yen lên 157,83 yen. Đồng euro cũng tăng từ 1,1160 USD lên 1,1186 USD.