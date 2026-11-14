Microsoft khôi phục hoàn toàn các dịch vụ sau sự cố gián đoạn toàn cầu

Ngày 14/11, Microsoft thông báo đã khôi phục hoàn toàn các dịch vụ sau gián đoạn trên diện rộng kéo dài nhiều giờ, ảnh hưởng đến người dùng tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Microsoft nỗ lực khôi phục dịch vụ sau sự cố ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp và cơ quan chính phủ trên thế giới. Ảnh: AP.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, tập đoàn cho biết đã xử lý xong vấn đề kỹ thuật gây ra sự cố, đồng thời khôi phục dịch vụ cho những khách hàng và khu vực còn bị ảnh hưởng.

Sự cố khiến nhiều dịch vụ thuộc bộ ứng dụng Microsoft 365, trong đó có Outlook, Teams và trợ lý trí tuệ nhân tạo Copilot, bị gián đoạn. Theo Downdetector, trang web theo dõi tình trạng hoạt động của các dịch vụ trực tuyến, trong một giờ sau khi các vấn đề đầu tiên xuất hiện vào giữa trưa 12/11 (giờ Mỹ), trang này đã ghi nhận báo cáo sự cố từ người dùng tại 74 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tình trạng này ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan chính phủ, tòa án, cơ sở y tế, doanh nghiệp, hãng hàng không và ngân hàng. Nhật Bản, Singapore, Hy Lạp, Úc và Na Uy nằm trong số những nước xác nhận một số hoạt động của các cơ quan bị gián đoạn.

Microsoft cho biết hơn 430 triệu người sử dụng các ứng dụng thuộc bộ Microsoft 365. Ngày 13/11, tập đoàn có trụ sở tại bang Washington (Mỹ) đã xin lỗi người dùng, đồng thời khẳng định sự cố không liên quan đến tấn công mạng hay các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Microsoft, nguyên nhân bắt nguồn từ một vấn đề trong quá trình mở rộng dung lượng mạng trước đó, nhưng chỉ bộc lộ sau một thay đổi gần đây đối với hệ thống mạng.

Sự cố một lần nữa làm dấy lên lo ngại về mức độ phụ thuộc của nhiều nền tảng công nghệ và liên lạc vào hạ tầng của một nhà cung cấp. Ông Jeremy Singer, giáo sư tại Đại học Glasgow (Anh), nhận định việc không thể gửi và nhận thư điện tử khiến nhiều nhân viên văn phòng có cảm giác như được nghỉ làm đột xuất. Tuy nhiên, ông cho rằng sự việc cho thấy cần tăng cường tính ổn định và khả năng ứng phó của hệ thống công nghệ thông tin.

Tại Anh, sự cố khiến một phiên tòa ở thành phố Manchester phải tạm dừng, buộc thẩm phán Maurice Greene giải tán bồi thẩm đoàn. Cảnh sát nước này cũng không thể tiếp nhận báo cáo tội phạm trực tuyến và đề nghị người dân gọi điện khi cần hỗ trợ khẩn cấp.

Tại Mỹ, một số cơ quan thực thi pháp luật ghi nhận trục trặc trong thanh toán tiền bảo lãnh trực tuyến. Một số ngân hàng tại Hong Kong (Trung Quốc) cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, OpenAI và Anthropic cũng thông báo gặp vấn đề khi kết nối với các công cụ Microsoft 365, cho thấy sự cố tại một nhà cung cấp dịch vụ công nghệ có thể gây ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều nền tảng và hoạt động kinh doanh khác.