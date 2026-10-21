Tăng cường phối hợp, tránh trùng lặp trong hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 20/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh tổ chức cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị chương trình vận động nguồn lực hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nội dung cụ thể triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 trên địa bàn thành phố và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi, thống nhất nội dung phối hợp trong công tác rà soát, xác định các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, đỡ đầu. Trọng tâm là chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Hội nghị vận động nguồn lực, huy động sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cộng đồng xã hội trong công tác an sinh. Trong đó, Sở Nội vụ phụ trách rà soát các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam/dioxin và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Sở Dân tộc và Tôn giáo phụ trách rà soát người DTTS có hoàn cảnh khó khăn. Sở Y tế rà soát trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa và các đối tượng người cao tuổi cần trợ giúp. Các tổ chức CT-XH, hội quần chúng rà soát đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn để đề xuất hình thức hỗ trợ phù hợp.

Cùng với nội dung vận động nguồn lực chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, các đại biểu cũng đã trao đổi, thống nhất việc đăng ký các hoạt động quy mô cấp thành phố tham gia Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026. Các hoạt động được yêu cầu xác định rõ thời gian, địa điểm, quy mô tổ chức, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nhấn mạnh: Việc rà soát, lập danh sách các đối tượng cần hỗ trợ phải được thực hiện chặt chẽ, chính xác, bảo đảm đúng người, đúng nhu cầu, phù hợp với điều kiện thực tế. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần tăng cường trao đổi thông tin, đối chiếu danh sách các trường hợp thuộc diện hỗ trợ sinh kế, tránh trùng lặp đối tượng giữa các tổ chức, bảo đảm nguồn lực được phân bổ hợp lý, công bằng, không để xảy ra tình trạng một trường hợp được nhiều đơn vị cùng hỗ trợ trong khi những hoàn cảnh khó khăn khác chưa được quan tâm. Đặc biệt, các đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp trong việc xác định đối tượng, lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp; chú trọng các giải pháp hỗ trợ sinh kế mang tính lâu dài, giúp người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững...