Xây dựng thành phố hạnh phúc từ nền tảng an sinh

Ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức bước sang một chặng đường mới khi trở thành thành phố. Đằng sau dấu mốc về vị thế và không gian phát triển là yêu cầu tiếp tục đưa thành quả phát triển vào cuộc sống, để chất lượng tăng trưởng được đo bằng chính những thay đổi trong đời sống nhân dân. Kết quả tích cực trong 8 tháng đầu năm cho thấy Quảng Ninh đã tạo dựng nền tảng an sinh xã hội ngày càng đồng bộ, từ việc làm, bảo hiểm, nhà ở đến giáo dục, y tế và trợ giúp xã hội. Trên nền tảng đó, Quảng Ninh hướng tới xây dựng mục tiêu thành phố hạnh phúc với yêu cầu cao hơn về chất lượng sống, lấy mức độ thụ hưởng của người dân làm thước đo của phát triển.

Tăng trưởng kinh tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi thành quả phát triển được chuyển hóa thành chất lượng sống của người dân. Với Quảng Ninh, bảo đảm an sinh xã hội luôn được đặt song hành với phát triển kinh tế, văn hóa, con người và thu hẹp khoảng cách vùng miền. Từ chăm lo sức khỏe, giáo dục, việc làm, nhà ở đến bảo đảm quyền lợi cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người dân ở vùng khó khăn, các chính sách an sinh xã hội ngày càng đi vào những nhu cầu thiết thực của cuộc sống, tạo điểm tựa để người dân ổn định và từng bước nâng cao chất lượng sống.

Tinh thần đó đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 ngay từ đầu năm với yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; xây dựng hệ thống an sinh đa dạng, hiện đại, thích ứng linh hoạt và bao phủ toàn dân, để người dân được tiếp cận các dịch vụ cơ bản, thiết yếu, có chất lượng. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm, tổng chi an sinh xã hội của Quảng Ninh đạt khoảng 1.870 tỷ đồng, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn lực được tập trung cho những nhu cầu thiết yếu của người dân, từ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, việc làm, nhà ở đến hỗ trợ các nhóm yếu thế, từng bước đưa chính sách an sinh đi vào cuộc sống thiết thực hơn.

Bác sĩ Trạm Y tế xã Hoành Mô khám bệnh tại nhà cho bà con.

Chăm sóc sức khoẻ nhân dân là một trong những nội dung được Quảng Ninh đặc biệt quan tâm chăm lo. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần. Chương trình khám sức khỏe toàn dân đang được triển khai rộng khắp, từ khu đô thị đến vùng sâu, vùng xa, từ người cao tuổi đến trẻ em. Đến hết tháng 8/2026, toàn thành phố đã khám sức khỏe cho trên 1 triệu người dân, dự kiến hoàn thành khám sức khỏe định kỳ trước ngày 30/9/2026. Cùng với khám, chữa bệnh, Quảng Ninh đang hoàn thành lập sổ sức khỏe điện tử, quản lý sức khỏe theo vòng đời cho toàn bộ người dân trong năm 2026; triển khai bệnh án điện tử tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh công lập, từng bước chuyển sang mô hình bệnh viện thông minh, giảm giấy tờ và tạo thuận lợi hơn cho người bệnh.

Bà Đỗ Thị Hồng Vân (63 tuổi, phường Hà Lầm) quan khám sàng lọc sức khỏe tại Trạm y tế phường, bà được bác sĩ phát hiện có nang nước ở thận trái, tư vấn tiếp tục theo dõi. Bà Vân chia sẻ: Việc được khám sàng lọc ngay tại cơ sở giúp người dân không phải đi xa mà vẫn được kiểm tra, tư vấn chu đáo. Người dân chúng tôi mong muốn trạm y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư thêm trang thiết bị, duy trì các chương trình khám định kỳ để người dân, nhất là người cao tuổi, được theo dõi sức khỏe thường xuyên, phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời.

Cùng với đó, Quảng Ninh cũng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ bảo hiểm thiết thực. Trong đó, Nghị quyết số 91/2025/NQ-HĐND về hỗ trợ đóng BHYT giai đoạn 2026-2030, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đã mở rộng hỗ trợ tới nhiều nhóm còn khó khăn như người từ đủ 65 tuổi chưa thuộc diện hỗ trợ khác, người hưởng trợ cấp xã hội, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Mức hỗ trợ từ 30% đến 100% tùy nhóm đối tượng, qua đó giúp người dân giảm nguy cơ rơi vào khó khăn khi không may ốm đau, bệnh tật.

Cán bộ BHXH thành phố Quảng Ninh giải thích quyền lợi, chính sách hỗ trợ nhà nước tham gia BHXH tự nguyện cho người dân phường Hiệp Hòa. Ảnh: Dương Trường.

Đến hết tháng 7/2026, Quảng Ninh có 341.800 người tham gia BHXH, chiếm 52,57% lực lượng lao động trong độ tuổi; 276.947 người tham gia BHTN, chiếm 42,61%; trên 1,3 triệu người tham gia BHYT, đạt 96,44% dân số; gần 51.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Những con số này cho thấy độ bao phủ của hệ thống bảo hiểm ngày càng được mở rộng, đồng thời phản ánh sự thay đổi trong nhận thức của người dân, chủ động tham gia bảo hiểm cũng chính là chủ động tạo “tấm lưới” bảo vệ mình trước những rủi ro về sức khỏe, việc làm và thu nhập.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục. Đến hết tháng 8/2026, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 91,8%, trường lớp được kiên cố hóa 100%; 158 giáo viên được tăng cường đến khu vực miền núi, biên giới, hải đảo. Cùng với đó là mạng lưới chính sách hỗ trợ từ chăm sóc dinh dưỡng, khám sức khỏe, miễn phí sách giáo khoa, hỗ trợ học phí hay hỗ trợ sữa uống tại trường cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, hỗ trợ học sinh vùng khó đến bồi dưỡng nhân tài…

Năm 2026, Quảng Ninh đã triển khai xây mới 15 trường, cải tạo, sửa chữa 64 trường và triển khai sách giáo khoa miễn phí tại 230 cơ sở giáo dục. Đặc biệt, 6 trường liên cấp tại các xã biên giới được hoàn thành trước thềm năm học mới 2026-2027 với lớp học, khu nội trú, nhà ăn, thư viện, nhà đa năng, sân chơi… được đầu tư đồng bộ.

Sau 3 năm học ở trường nội trú tại Hải Hà, năm nay em được về học ngay tại xã biên giới nơi gia đình sinh sống. Em rất vui vì được học gần nhà, lại có ngôi trường mới khang trang, đầy đủ hơn. Gia đình em cũng yên tâm hơn khi em không phải đi học xa. Em mong năm học mới sẽ có thật nhiều niềm vui và cố gắng học thật tốt. Em Lỷ Thanh Huyền, Trường Phổ thông nội trú TH và THCS Quảng Đức

Cô và trò Trường Phổ thông nội trú TH và THCS Quảng Đức trong ngày khai giảng năm học mới.

An sinh cũng được thể hiện từ những việc rất gần với cuộc sống, như hành trình đến trường của mỗi học sinh. Ngay đầu năm học mới, Quảng Ninh đưa vào vận hành 6 tuyến xe buýt miễn phí với khoảng 50 xe. Đến ngày 19/8, đã có 1.728 học sinh đăng ký. Những chuyến xe giúp các em đến trường an toàn, thuận tiện hơn, đồng thời giảm áp lực đưa đón cho mỗi gia đình.

Anh Nguyễn Đức Thụ, phường Hồng Gai, có 2 con đi xe buýt đến trường, chia sẻ: Thuận lợi nhất đối với gia đình tôi là không phải bố trí người đưa đón các cháu hằng ngày. Các cháu được đón, trả theo tuyến xe cố định, có người quản lý nên gia đình rất yên tâm. Nhất là vào giờ cao điểm, lượng phương tiện lưu thông đông, việc các cháu đi xe buýt giúp bảo đảm an toàn hơn, gia đình cũng đỡ áp lực trong việc đưa đón con mỗi ngày.

Cùng với đó. an sinh cũng được đặt trên nền tảng tạo việc làm, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống. Quảng Ninh đã duy trì nhiều năm không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Quảng Ninh đang chuyển mạnh từ hỗ trợ trước mắt sang phòng ngừa tái nghèo, tạo sinh kế và nâng chất lượng sống. Nghị quyết số 90/2025/NQ-HĐND quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và một số đối tượng đặc thù khác trên địa bàn giai đoạn 2026-2030 tiếp tục tạo cơ sở để các nhóm yếu thế được chăm lo đầy đủ, kịp thời hơn.

Những chuyến xe buýt miễn phí giúp các em đến trường an toàn, thuận tiện hơn.





Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã tạo thêm khoảng 20.800 việc làm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 88%; tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,07%. 19 ngày hội việc làm được tổ chức, thu hút 326 doanh nghiệp và 1.498 người lao động tham gia, trong đó 644 người đã trúng tuyển. Những kết quả này cho thấy một hướng tiếp cận quan trọng của chính sách an sinh, hỗ trợ người dân không chỉ bằng trợ cấp, mà quan trọng hơn là tạo việc làm, nâng kỹ năng và mở cơ hội để mỗi người có thể tự chủ bằng chính sức lao động của mình.

Bên cạnh đó, thành phố quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp, xác định đây vừa là chính sách an sinh, vừa là một giải pháp chiến lược phát triển đô thị và nguồn nhân lực. Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh được Trung ương giao hoàn thành 17.588 căn nhà ở xã hội, trong đó riêng năm 2026, Quảng Ninh được giao 2.770 căn. Đến nay, toàn thành phố đã có 3 dự án hoàn thành với 2.370 căn; đang triển khai 15 dự án với 18.507 căn. Riêng năm 2026, Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành 3.878 căn.

Từ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, việc làm, bảo hiểm đến nhà ở và trợ giúp các nhóm yếu thế, các chính sách an sinh đang từng bước kết nối thành một hệ thống. Mỗi chính sách giải quyết một nhu cầu, nhưng cùng hướng tới một đích đến để người dân có việc làm, có thu nhập, được bảo vệ trước rủi ro, được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó cũng là cách Quảng Ninh chuyển từ tư duy “bảo đảm an sinh” sang chủ động kiến tạo những điều kiện tốt hơn cho con người phát triển.

Những kết quả tích cực trong 8 tháng đầu năm 2026 cho thấy bảo đảm an sinh xã hội đã và đang trở thành một nội dung quan trọng trong quá trình phát triển của Quảng Ninh, gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Ngày 1/9, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố. Trên nền tảng an sinh xã hội đã được xây dựng Thành phố sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống an sinh xã hội bao phủ toàn dân, bảo đảm người dân được tiếp cận việc làm, bảo hiểm xã hội và các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin. Cùng với đó là nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng; quan tâm các nhóm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi thu nhập thấp, người khuyết tật nặng, người nghèo.

Cán bộ, nhân dân xã Ba Chẽ phấn khởi chào mừng dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố.

Điểm đáng chú ý là an sinh được đặt cùng với tạo việc làm và nâng thu nhập. Thành phố xác định tiếp tục hoàn thiện thị trường lao động, hiện đại hóa kết nối cung - cầu, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để tạo thêm việc làm; tăng cường đào tạo, phát triển kỹ năng, đối thoại lao động và bảo đảm tiêu chuẩn lao động. Tại các khu vực đô thị hóa, việc làm bền vững và nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là một trong những điều kiện để người dân ổn định cuộc sống và để tăng trưởng tạo ra giá trị lâu dài.

Thành phố đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 rất cụ thể như: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 90%, trong đó qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 48%; tỷ lệ thất nghiệp dưới 2%. Cùng với việc làm là các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ thiết yếu, toàn thành phố đạt 68 giường bệnh/1 vạn dân, 19 bác sĩ/1 vạn dân, 8 dược sĩ đại học/1 vạn dân, 33 điều dưỡng/1 vạn dân; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 100%; trên 95% trường đạt chuẩn quốc gia; không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia.

Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ninh hướng tới một đô thị dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển; phát triển kinh tế hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn. Phát triển không chỉ để thành phố mạnh hơn, mà để người dân được sống tốt hơn trong thành phố ấy.

Người dân Quảng Ninh được thụ hưởng những thành quả của bao thế hệ đã dựng xây và phát triển.

Từ những kết quả tích cực trong đảm bảo an sinh xã hội thời gian qua, có thể thấy Quảng Ninh bước vào thành phố mới với một nền móng xã hội được chuẩn bị từ nhiều năm. Hệ thống an sinh ngày càng bao phủ rộng, nguồn lực tiếp tục được ưu tiên, các dịch vụ thiết yếu đến gần người dân hơn. Cùng với đó, tư duy quản trị cũng chuyển mạnh từ hỗ trợ khi khó khăn sang chủ động phòng ngừa, tạo cơ hội và nâng cao chất lượng sống.

Một thành phố đáng sống được tạo nên từ chất lượng sống và sự hài lòng của người dân. Với Quảng Ninh, hành trình xây dựng thành phố trẻ đang được đặt trên nền tảng lấy con người làm trung tâm, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu hướng tới.

Thành phố mới mở ra không gian mới, tiềm lực mới, nhưng thước đo cuối cùng vẫn là chất lượng cuộc sống của người dân. Khi thành quả phát triển đến được với mọi vùng, mọi người dân, được cụ thể hóa bằng việc làm, thu nhập, trường học, bệnh viện và những điểm tựa an sinh xã hội, Quảng Ninh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một thành phố đáng sống, một thành phố hạnh phúc.

Thực hiện: Lưu Linh

Trình bày: Hùng Sơn