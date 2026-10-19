Thiết thực các chính sách an sinh

Chăm lo thiết thực đời sống nhân dân, thành phố Quảng Ninh luôn coi trọng công tác đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Nhiều chính sách mới thành phố triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, đảm bảo tốt điều kiện việc làm, học tập, đi lại của nhân dân các vùng miền trên địa bàn thành phố.

Phường Liên Hòa tổ chức khám bệnh định kỳ miễn phí cho người có công trên địa bàn phường.

Chăm lo bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân được thành phố Quảng Ninh xác định là trung tâm trong chiến lược phát triển. Song hành với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, các chính sách an sinh xã hội ngày càng đồng bộ và hoàn thiện với diện bao phủ rộng. Đặc biệt, thành phố triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công. Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, người lao động nhân dịp lễ, tết, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, thực hiện Chiến dịch“500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, thành phố đã hoàn thành 100% việc tổ chức lấy mẫu theo kế hoạch, thu được 713 mẫu đủ điều kiện (là địa phương hoàn thành sớm tiến độ Trung ương giao). Bên cạnh đó, thành phố triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 273 hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn (đạt 100% kế hoạch).

Đặc biệt, triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW (ngày 22/8/2025) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, thành phố dành nguồn lực cho công tác giáo dục, tập trung vào những vấn đề căn cơ, tác động dài hạn, như: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi; giải quyết tình trạng thiếu giáo viên; tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; triển khai Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học…

Thành phố chủ động ban hành các chính sách giáo dục đặc thù, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và tạo động lực phát triển giáo dục mũi nhọn, tổng kinh phí thực hiện khoảng 800 tỷ đồng/năm học, trọng tâm: Chương trình sữa học đường; miễn phí sách giáo khoa; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em, học sinh thuộc vùng khó khăn và nhóm yếu thế; hỗ trợ dạy học, chăm sóc trẻ mầm non trong thời gian hè; hỗ trợ ăn, ở tập trung, đưa đón học sinh khó khăn; trợ giúp trẻ em, học sinh không có nguồn nuôi dưỡng; hỗ trợ học phí cho nhóm yếu thế; hỗ trợ bảo hiểm cho giáo viên mầm non tư thục; chính sách khen thưởng học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Nếu tại một số địa bàn trung tâm như: Hạ Long, Hồng Gai, Hà Tu, học sinh được đến trường bằng xe buýt điện miễn phí theo Nghị quyết số 27/2026/NQ-HĐND, thì ở vùng sâu, vùng xa, các em được hỗ trợ ăn ở tập trung hoặc kinh phí đưa đón bằng xe ô tô hằng tháng theo Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND. Hiện thành phố có khoảng 1.000 học sinh vùng sâu, vùng xa được hưởng chính sách hỗ trợ đưa đón đến trường hằng ngày với kinh phí hỗ trợ khoảng 7,8 tỷ đồng/năm học. Những chính sách góp phần giảm khó khăn cho gia đình học sinh và đảm bảo cho học sinh đến trường an toàn thuận lợi, công bằng trong tiếp cận giáo dục ở các vùng miền. Nhiều phụ huynh có con em được thụ hưởng chính sách bày tỏ sự phấn khởi, yên tâm cho con em đến trường bởi sự quan tâm kịp thời của thành phố đối với học sinh.

Ngoài ra, thành phố còn triển khai chương trình lắp điều hòa cho các cơ sở giáo dục, từng bước hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học tại các nhà trường. Theo số liệu của Sở GD&ĐT, các trường đề xuất lắp đặt 8.420 điều hòa, gồm 7.239 điều hòa tại các cơ sở giáo dục cấp xã và 1.181 điều hòa tại các trường, đơn vị thuộc Sở, tổng kinh phí gần 187 tỷ đồng. Đến ngày 5/10, 25/54 xã, phường, đặc khu đã triển khai việc đầu tư, lắp đặt điều hòa theo kế hoạch. Việc trang bị máy điều hòa vào các phòng học đã góp phần tạo điều kiện tốt trong dạy và học, nhất là trong những thời điểm thời tiết nắng nóng. Cũng trong dịp khai giảng năm học mới 2026-2027, Quảng Ninh đã có 2/6 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới hoàn thành xây dựng, đó là: Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu (xã Bình Liêu), Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Quảng Sơn (xã Đường Hoa), tạo không khí phấn khởi cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh trên địa bàn.

Cô và trò Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Hạ Long) phấn khởi chào đón năm học mới 2026-2027.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được triển khai tích cực gắn với triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị. Triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần theo chủ trương của Trung ương được Quảng Ninh tích cực triển khai đạt kế hoạch đề ra. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế, triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân là dấu mốc quan trọng trong thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây cũng là nền tảng để ngành Y tế chuyển mạnh từ tư duy "chữa bệnh" sang chủ động "phòng bệnh". Ngành Y tế đang tạo cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích mô hình bệnh tật, nhận diện các yếu tố nguy cơ và xây dựng các giải pháp can thiệp phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn.

Tại cuộc họp giao ban tuần của Thường trực Thành ủy, tháng 9/2026, cho ý kiến vào Đề án triển khai thí điểm mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa”, “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa”, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, lưu ý: Trong xây dựng mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa”, bên cạnh các chương trình giảng dạy theo khung của ngành giáo dục, cần chú trọng các nội dung giáo dục truyền thống địa phương, các môn nghệ thuật, thể dục, thể thao, ngoại ngữ. Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ học sinh phát triển cả về tri thức, thể chất và lý tưởng cách mạng. Cùng với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nghiên cứu phương án để huy động nguồn lực xã hội hóa trong quá trình triển khai thực hiện. Mô hình “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa”, phải hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ và trách nhiệm xã hội của bệnh viện…

Cùng với đó, các chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; giải quyết, giới thiệu việc làm… được thành phố duy trì hiệu quả, góp phần thiết thực đưa các chính sách an sinh xã hội đi vào cuộc sống.