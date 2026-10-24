Tạo nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh phát triển

Tính đến ngày 23/9/2026, Quảng Ninh có 13.778 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó nhóm có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng chiếm 85%. Từ đầu năm đến nay, có 2.715 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 34.771 tỷ đồng; 961 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động trở lại. Tuy nhiên, cũng có 1.848 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 738 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc giải thể. Bởi vậy, bên cạnh thúc đẩy thành lập mới, việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Một trong những giải pháp được thành phố chú trọng là tăng cường đối thoại, hướng dẫn và giải quyết TTHC. Trong 9 tháng năm 2026, các cơ quan chức năng tổ chức 114 buổi đối thoại, tập huấn, với 23.904 lượt người tham dự; hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận một cửa 37.485 lượt và giải đáp 115 vướng mắc bằng văn bản. Qua đó, doanh nghiệp có thêm kênh tiếp cận chính sách, cập nhật quy định và phản ánh khó khăn phát sinh trong thực tế.

Thuế cơ sở 3 đã thành lập 7 tổ công tác, trực tiếp đến các phường, xã, đặc khu để hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế.

Việc giải quyết hồ sơ cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng được đẩy mạnh. Từ đầu năm đến giữa tháng 9, các cơ quan tiếp nhận 143.802 hồ sơ, đã giải quyết 137.727 hồ sơ. Toàn bộ số hồ sơ đã giải quyết đều đúng và trước hạn. Các thủ tục đủ điều kiện được trả kết quả bằng phương thức điện tử, không phát sinh hồ sơ quá hạn. Nhờ đó, với doanh nghiệp ít nhân lực đã giảm được thời gian đi lại và xử lý giấy tờ, tiết kiệm nguồn lực để tập trung cho hoạt động kinh doanh.

Cùng với đó, các dịch vụ thuế điện tử, hóa đơn điện tử, kê khai, nộp và hoàn thuế điện tử được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế. Thành phố phối hợp rà soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và mã số thuế, trong đó rà soát hơn 10.000 doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Việc chuẩn hóa dữ liệu góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, cập nhật thông tin doanh nghiệp chính xác hơn.

Ở lĩnh vực BHXH, chuyển đổi số tiếp tục giúp giảm các khâu giao dịch trực tiếp. BHXH thành phố cung cấp trực tuyến toàn bộ 25 TTHC; tiếp nhận 194.540 hồ sơ, trong đó 87,51% qua giao dịch điện tử. Tỷ lệ trả kết quả TTHC điện tử đạt trên 99%; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt trên 92%. Công tác kiểm tra cũng được đổi mới theo hướng hạn chế chồng chéo, tăng cường kiểm tra từ xa.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ tìm kiếm khách hàng và mở rộng đầu ra được triển khai thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại. Các cơ quan chức năng đã hỗ trợ 69 doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng xuất khẩu qua các hiệp định thương mại tự do (FTA); cung cấp thông tin về 38 chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia 15 hội chợ, triển lãm và phổ biến 182 tin, bài về chính sách xuất nhập khẩu, thị trường, FTA.

Chị Trần Thị Hoài Ninh, Giám đốc Công ty CP Sản xuất thương mại và dịch vụ Việt Bắc Food (phường An Sinh) livestream quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội.

Thương mại điện tử cũng được thúc đẩy nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển giao dịch xuyên biên giới và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ. Thành phố đồng thời đẩy mạnh phát triển logistics, kinh tế xanh, đổi mới công nghệ và ứng dụng Internet vạn vật trong hoạt động cửa khẩu, logistics. Đây là những hướng đi giúp doanh nghiệp từng bước đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Về hạ tầng sản xuất, thành phố có 6 cụm công nghiệp mới với tổng diện tích 363,27ha; 9 cụm công nghiệp đang xây dựng, diện tích 516,84ha và 7 cụm công nghiệp đang hoạt động, diện tích 373,19ha. Các cụm công nghiệp đã thu hút 38 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư 1.027 tỷ đồng, góp phần mở rộng không gian sản xuất và tạo điều kiện kết nối hoạt động kinh doanh.

Trong hoạt động XNK, việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và dịch vụ công trực tuyến tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Quý III/2026, có 3.593 tờ khai được thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia, 911 lượt phương tiện qua hệ thống E-manifest, 412 giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D và 2.040 hồ sơ trên hệ thống HQ36a. Cơ quan chức năng cũng tiếp nhận, giải đáp 80 vướng mắc của doanh nghiệp. 9 tháng năm 2026, có 3.261 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan qua địa bàn, tăng 35,59%; kim ngạch XNK đạt 20,42 tỷ USD, tăng 34,19% so cùng kỳ.

Tính công khai, minh bạch trong môi trường kinh doanh tiếp tục được chú trọng. Thành phố đăng tải đầy đủ, kịp thời 100% thông tin đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; rà soát các quy định, tiêu chuẩn, định mức nhằm hạn chế rào cản đối với doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Công tác xúc tiến đầu tư cũng được phối hợp triển khai theo hướng bảo đảm sự công bằng giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ, vừa.

Sự đồng hành thường xuyên, cùng môi trường kinh doanh thuận lợi và minh bạch mà Quảng Ninh đã và đang thực hiện sẽ tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh đứng vững, phát triển, đóng góp tích cực vào kinh tế thành phố