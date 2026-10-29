Đổi mới phục vụ, tạo đà bứt phá thu ngân sách

Để hoàn thành dự toán năm 2026 do Trung ương và thành phố giao, việc đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh là một trong những nhiệm vụ được ngành Thuế Quảng Ninh ưu tiên đặt lên hàng đầu. Qua đó, không chỉ giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tuân thủ, chấp hành, thực hiện tốt nghĩa vụ về thuế, hạn chế tối đa rủi ro, mà còn đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thuế Cơ sở 1 TP Quảng Ninh phổ biến chính sách thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Toàn thành phố hiện có 221 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động. Đây là một khu vực kinh tế có đóng góp quan trọng cho thu ngân sách nội địa. Vì vậy, thời gian qua Thuế thành phố Quảng Ninh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, cập nhật các chính sách thuế mới, nhất là các chính sách thuế tác động trực tiếp đến dòng tiền, chi phí, lợi nhuận, mở rộng đầu tư... Đồng thời, chú trọng quản lý đi đôi với hỗ trợ, kiểm tra gắn với hướng dẫn, giúp doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ, hưởng đầy đủ quyền lợi, ưu đãi hợp pháp. Bên cạnh đó, Thuế thành phố Quảng Ninh cũng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, tháo gỡ vướng mắc của các doanh nghiệp.

Ông Tân Dậu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar, cho biết: "Thời gian qua, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình, kịp thời và sâu sát của cơ quan thuế, nhất là trong việc thực hiện các chính sách, quy định mới. Qua đó, chúng tôi không chỉ chấp hành tốt các nghĩa vụ tài chính, mà còn đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương. Công ty cũng vinh dự là một trong những doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế được khen thưởng".

Xác định công tác hỗ trợ, tuyên truyền chính sách thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, thời gian qua Thuế thành phố Quảng Ninh đã chủ động triển khai phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các chính sách thuế bằng hình thức đa dạng, đổi mới nội dung, phong phú cách tiếp cận.

Đồng chí Hà Văn Trường, Trưởng Thuế thành phố Quảng Ninh trao giấy khen cho các đơn vị thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025.



Ngành Thuế còn chú trọng công tác hỗ trợ, giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp. Trong đó, Thuế thành phố Quảng Ninh thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế để lắng nghe, chia sẻ và trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách thuế... Bên cạnh đó, Thuế thành phố Quảng Ninh còn duy trì và mở rộng các hình thức hỗ trợ gián tiếp qua email, điện thoại, văn bản, đường dây nóng, sổ tay thuế điện tử, ứng dụng eTax... đảm bảo hỗ trợ người nộp thuế kịp thời, đúng thời gian và đúng quy trình.

Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thuế thành phố Quảng Ninh đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, trả kết quả thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp; kịp thời có phương án triển khai và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để chậm trễ trong việc giải quyết TTHC. Đồng thời, phân công, công khai danh sách công chức trực tiếp theo dõi, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; bộ phận hướng dẫn, hỗ trợ xử lý, giải quyết TTHC.

Với tinh thần cải cách và hỗ trợ doanh nghiệp, Thuế thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ hoàn thuế, hỗ trợ doanh nghiệp quay vòng vốn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đồng thời kiểm soát các hành vi gian lận.

Trong đó, áp dụng hệ thống phân tích và đánh giá rủi ro hồ sơ hoàn thuế trên các tiêu chí, từ đó phân loại hồ sơ tự động theo nhóm mức độ rủi ro để áp dụng phương thức hoàn phù hợp; chủ động hướng dẫn doanh nghiệp từ khâu kê khai, lập hồ sơ nhằm hạn chế sai sót; bố trí, phân công công chức hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp, giám sát tiến độ hằng tuần; rà soát toàn bộ hồ sơ tồn, phân loại theo mặt hàng, nhóm đối tượng và xác định rõ thời hạn xử lý... Song song với đó, ngành Thuế đã kịp thời triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp, 10 tháng năm 2026, số thu nội địa trên địa bàn Quảng Ninh đạt 66.949 tỷ đồng, bằng 118,7% dự toán Trung ương giao, 118,49% dự toán HĐND thành phố giao và 89,27% kịch bản thu cả năm.