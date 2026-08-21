Hỗ trợ pháp lý - đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thời gian qua, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn Quảng Ninh được triển khai theo hướng ngày càng thiết thực, đa dạng, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026.

Quảng Ninh chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật bằng việc chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường tham mưu, bảo đảm các quy định được ban hành đúng pháp luật, thống nhất, đồng bộ, không làm phát sinh thêm điều kiện kinh doanh hay thủ tục hành chính gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Nội dung hỗ trợ pháp lý được lồng ghép trong các kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, phổ biến, giáo dục pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); năng lực điều hành cấp sở, ngành, địa phương (DDCI). Nhiều hoạt động hỗ trợ được triển khai sát với nhu cầu của doanh nghiệp, như: Sở Tư pháp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, đồng thời bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh; Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Trong khi đó, ngành Thuế tuyên truyền chính sách thuế, quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh, triển khai “15 ngày cao điểm” hỗ trợ người nộp thuế nắm bắt chính sách, thực hiện đúng quy định.

Chuyển đổi số đang tạo thêm phương thức mới trong hỗ trợ pháp lý. Các nền tảng số, hệ thống thông tin điện tử của tỉnh và cổng thông tin của các sở, ngành, địa phương được khai thác để cung cấp nhanh chóng văn bản pháp luật, chính sách mới, thủ tục hành chính và tài liệu hướng dẫn. Đơn cử là ngành Thuế chuyển từ phương thức hỗ trợ truyền thống sang hỗ trợ trên nền tảng số, tuyên truyền và tư vấn qua Zalo OA, Facebook, website; đồng thời cập nhật thông tin pháp lý trên các kênh truyền thông để người nộp thuế có thể tra cứu thuận tiện. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng trang thông tin hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Sở Tài chính thiết lập các kênh trực tuyến miễn phí để giải đáp thắc mắc, hỗ trợ thủ tục đăng ký kinh doanh; Sở Tư pháp duy trì chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên các nền tảng thông tin điện tử…

Từ cấp tỉnh đến cơ sở, hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật được triển khai rộng khắp. 6 tháng đầu năm 2026, các sở, ban, ngành tỉnh đã tổ chức 167 cuộc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp theo lĩnh vực quản lý. Riêng Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn cho 168 người làm công tác hỗ trợ pháp lý, luật sư, tư vấn viên pháp luật; đồng thời tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về BHXH cho đại diện doanh nghiệp, hộ kinh doanh; nhiều đơn vị khác cũng tổ chức các lớp tập huấn chuyên ngành.

Lãnh đạo phường Uông Bí (bên phải) gặp gỡ, trao đổi với đại diện Công ty TNHH Thương mại Hồng Đức (phường Uông Bí) nhằm nắm bắt tình hình và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Điểm đáng ghi nhận là công tác hỗ trợ đang chuyển mạnh từ cung cấp thông tin một chiều sang đối thoại, tư vấn và trực tiếp tháo gỡ khó khăn. Từ đầu năm 2026 đến nay, các sở, ban, ngành của tỉnh đã phối hợp tổ chức 324 hội nghị đối thoại, diễn đàn, gặp mặt, làm việc với doanh nghiệp. Tiêu biểu như: Chi cục Hải quan khu vực VIII tổ chức các hội nghị doanh nghiệp, trực tiếp trả lời kiến nghị và gặp gỡ doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Thuế tỉnh hỗ trợ trực tiếp hơn 20.000 lượt người nộp thuế, hỗ trợ qua điện thoại hơn 2.500 lượt người và ban hành 60 văn bản hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc.

Tại cơ sở, nhiều địa phương chủ động đưa hoạt động hỗ trợ đến gần doanh nghiệp, hộ kinh doanh, như: Phường Cao Xanh hỗ trợ hơn 1.000 hộ kinh doanh tiếp cận chính sách mới và giải pháp chuyển đổi số; phường Vàng Danh tư vấn, giải đáp pháp luật cho hơn 250 doanh nghiệp, hộ kinh doanh; xã Hải Hòa hướng dẫn thành lập mới 33 doanh nghiệp...

Cùng với đó, Quảng Ninh xây dựng mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ DNNVV, qua đó, doanh nghiệp có thêm kênh lựa chọn dịch vụ tư vấn pháp lý phù hợp; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro và được hỗ trợ chi phí tư vấn theo quy định.

Hỗ trợ pháp lý không chỉ giúp doanh nghiệp “biết luật, hiểu luật, làm đúng luật”, mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và ổn định. Đây cũng là nền tảng để Quảng Ninh tiếp tục củng cố hệ sinh thái kinh doanh thuận lợi, tạo động lực cho khu vực DNNVV phát triển bền vững.