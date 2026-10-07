Phát triển công nghiệp hỗ trợ từ nhu cầu của doanh nghiệp

Quảng Ninh vừa ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, tập trung nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, tăng khả năng cung ứng tại chỗ và thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp đầu chuỗi. Qua đó, tạo cơ sở để doanh nghiệp trên địa bàn từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, nâng giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của ngành công nghiệp.

Thời gian qua, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh từng bước được đầu tư, cùng với sự phát triển của các dự án ô tô, cơ khí chế tạo, điện tử, thiết bị điện, thiết bị năng lượng và dệt may. Tuy nhiên, khả năng cung cấp linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu, vật liệu và các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các dự án, doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn vẫn còn hạn chế.

Trên địa bàn hiện có trên 300 doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành cơ khí chế tạo và các lĩnh vực liên quan đến công nghiệp hỗ trợ, song năng lực sản xuất, công nghệ và khả năng tham gia chuỗi cung ứng giữa các doanh nghiệp còn chênh lệch lớn. Các dự án quy mô lớn chủ yếu thuộc khu vực FDI, trong khi nguồn cung công nghệ, nguyên liệu, vật liệu và linh kiện trong nhiều lĩnh vực vẫn phụ thuộc phần lớn vào nhập khẩu. Ngoài một số doanh nghiệp cơ khí phục vụ ngành than đã có năng lực sản xuất và thị trường tương đối ổn định, đa số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có quy mô nhỏ và siêu nhỏ; nhiều doanh nghiệp không ghi nhận hoạt động trong 5 năm trở lại đây. Hạn chế về vốn, công nghệ, nhân lực kỹ thuật và năng lực quản trị khiến các doanh nghiệp chủ yếu gia công, thực hiện các đơn hàng nhỏ lẻ; năng lực nghiên cứu, thiết kế, phát triển sản phẩm và tham gia các công đoạn có giá trị gia tăng cao còn hạn chế.

Trên cơ sở đó, Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 tập trung nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng và từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa. Cụ thể, Chương trình tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ: Hoàn thiện cơ chế, chính sách và hạ tầng; hỗ trợ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng cơ sở dữ liệu; phát triển thị trường và liên kết doanh nghiệp. Trong đó, Quảng Ninh sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ trong năm 2027, cập nhật thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, công nghệ, khả năng sản xuất và nhu cầu mua hàng của các doanh nghiệp lớn, kết nối với cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ quốc gia. Đây là cơ sở để xác định doanh nghiệp có khả năng trở thành nhà cung ứng, lựa chọn nội dung hỗ trợ phù hợp và kết nối với doanh nghiệp đầu chuỗi.

Cùng với đó, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất, truy xuất nguồn gốc, tự động hóa và chuyển đổi số; từng bước đáp ứng các yêu cầu về sử dụng năng lượng tiết kiệm, giảm phát thải và phát triển sản xuất xanh. Công tác đào tạo nhân lực cũng được gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực như gia công chính xác, khuôn mẫu, hàn công nghệ cao, tự động hóa và quản trị chuỗi cung ứng.

Quảng Ninh cũng sẽ tăng kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn, doanh nghiệp FDI để thúc đẩy chương trình nội địa hóa; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế, mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác. Các hoạt động liên kết với những trung tâm công nghiệp như Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn được đẩy mạnh, gắn với lợi thế cảng biển, cửa khẩu và dịch vụ logistics của Quảng Ninh.

Giai đoạn 2026-2030, các mục tiêu, nhiệm vụ được xây dựng bám sát định hướng nâng cao năng lực doanh nghiệp theo chuỗi cung ứng, tăng cường liên kết trong nước và từng bước làm chủ công nghệ. Giai đoạn 2031-2035 tiếp tục phát triển nhà cung ứng, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Đến năm 2030, chương trình đặt mục tiêu hình thành rõ 4 nhóm liên kết ngành công nghiệp hỗ trợ, gồm ô tô, cơ khí chế tạo và tự động hóa; điện tử, thiết bị điện, thiết bị năng lượng và công nghệ cao; dệt may, nguyên phụ liệu và vật liệu kỹ thuật; chế tạo linh kiện, sửa chữa thiết bị phục vụ ngành khai thác mỏ. Quảng Ninh phấn đấu thu hút, phát triển mới từ 50-100 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào các sản phẩm có khả năng thay thế hàng nhập khẩu như chi tiết cơ khí chính xác, khuôn mẫu, linh kiện ô tô, dây dẫn, nhựa kỹ thuật, cảm biến, thiết bị điều khiển, nguyên phụ liệu dệt may và bao bì xanh.

Với lộ trình cụ thể, Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Quảng Ninh giai đoạn 2026-2035, thành phố đang từng bước củng cố mạng lưới doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Đây là cơ sở để nâng khả năng cung ứng tại chỗ, tăng liên kết với doanh nghiệp FDI, nâng tỷ lệ nội địa hóa và tạo thêm dư địa cho công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển.