Tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước và ứng phó thiên tai cho học sinh

Ngày 22/10, Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức tập huấn kỹ năng phòng ngừa thiên tai, phòng, chống đuối nước cho 50 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, Trường Tiểu học và THCS Phong Hải, phường Liên Hòa.

Các em học sinh được hướng dẫn thực hành sơ cấp cứu cho nạn nhân tại lớp tập huấn.

Tại buổi tập huấn, học sinh được giới thiệu về phong trào Chữ thập đỏ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; trang bị kiến thức về thiên tai, biến đổi khí hậu và kỹ năng ứng phó trước, trong, sau thiên tai. Trọng tâm là các kỹ năng phòng, chống đuối nước, nhận biết người bị đuối nước, cách cứu nạn an toàn và sơ cứu ban đầu. Các em cũng được hướng dẫn xử lý tình huống khi bị chuột rút, gặp xoáy nước và thực hành các nguyên tắc hỗ trợ người gặp nạn.

Thông qua tập huấn, học sinh nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, hỗ trợ người khác, góp phần lan tỏa ý thức phòng tránh tai nạn, xây dựng cộng đồng an toàn.