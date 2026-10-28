Trang bị kỹ năng, xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai

Thiên tai và thời tiết cực đoan ngày càng xuất hiện dày hơn, khó dự đoán hơn. Từ các lớp tập huấn ở phường, xã, đến những buổi học phòng chống đuối nước của học sinh, kỹ năng ứng phó đang được trang bị cho từng người dân, góp phần xây dựng mô hình “Cộng đồng an toàn” trên địa bàn Quảng Ninh.

Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng những rủi ro từ bão, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất và nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Mức độ thiệt hại không chỉ phụ thuộc vào cường độ thiên tai, mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng phòng ngừa, ứng phó của mỗi cá nhân và cộng đồng.

Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền phòng ngừa thiên tai, nâng cao năng lực phòng chống đuối nước cho học sinh Trường TH-THCS Phong Hải (phường Liên Hòa) tháng 10/2026.

Thiếu thông tin cảnh báo, hạn chế về kỹ năng xử lý tình huống, hay sự chủ quan trong phòng tránh đều có thể khiến rủi ro gia tăng, nhất là đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương. Vì vậy, trang bị kiến thức, kỹ năng chủ động ứng phó được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tại Trường TH-THCS Phong Hải (phường Liên Hòa), giữa tháng 10/2026 Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức lớp tập huấn trang bị cho học sinh những kiến thức thiết thực về phòng ngừa thiên tai, phòng chống đuối nước. Học sinh được tiếp thu kiến thức qua hướng dẫn của báo cáo viên, tìm hiểu những nguyên tắc bảo đảm an toàn, nhận diện nguy cơ và thực hành kỹ năng sơ cứu ban đầu.

Nguyễn Duy Khánh, học sinh lớp 6A2, chia sẻ: "Em ấn tượng nhất với những nội dung giới thiệu về các biểu tượng của Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Các thầy còn hướng dẫn chúng em kỹ năng phòng chống đuối nước và thực hành sơ cứu. Qua buổi tập huấn, em hiểu thêm cách phòng tránh rủi ro, bảo vệ bản thân và thấy những kiến thức này rất bổ ích".

Không chỉ tập huấn cho học sinh, Hội Chữ thập đỏ thành phố còn tổ chức các lớp phòng ngừa thiên tai, thảm họa cho người dân và tình nguyện viên. Cuối tháng 10/2026, tại phường Mạo Khê, lớp tập huấn phòng ngừa thiên tai cho người dân và tình nguyện viên chữ thập đỏ được tổ chức sôi nổi.

Các học viên được hướng dẫn đánh giá rủi ro, chuẩn bị phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, cảnh báo sớm, hỗ trợ sơ tán an toàn; đồng thời thực hành những kỹ năng sơ cấp cứu, như hồi sinh tim phổi, cầm máu, băng bó, cố định gãy xương và vận chuyển nạn nhân.

Hội nghị tập huấn kỹ năng sơ, cấp cứu ban đầu, nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện và tư vấn sức khỏe cộng đồng cho người dân, tình nguyện viên chữ thập đỏ trên địa bàn phường Mạo Khê (tháng 10/2026).

Bà Lê Thị Luyến (62 tuổi) tình nguyện viên Chữ Thập đỏ phường Mạo Khê, cho biết: "Lớp tập huấn giúp các tình nguyện viên, người dân, cán bộ chủ động phòng ngừa thiên tai, thảm họa, nhất là trong điều kiện khí hậu cực đoan, bão, lũ quét. Chúng tôi rất cần những lớp như thế này để mọi người dân được trang bị kiến thức, kỹ năng, nhất là ở khu vực xung yếu, nơi nguy cơ mất an toàn cao mỗi khi thiên tai xảy ra".

Theo Kế hoạch số 261/KH-CTĐ ngày 5/6/2026 của Hội Chữ thập đỏ thành phố về tổ chức các hoạt động tập huấn phòng chống thiên tai năm 2026, Hội tổ chức 10 lớp tập huấn tại các địa phương trên địa bàn, chia thành 3 nhóm nội dung.

Nhóm thứ nhất gồm 5 lớp phòng ngừa thiên tai cho 150 người dân và tình nguyện viên chữ thập đỏ tại các xã, phường: Liên Hòa, Quảng Hà, Tiên Yên, An Sinh, Mạo Khê. Nhóm thứ hai gồm 2 lớp tập huấn sơ, cấp cứu ban đầu, nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện và tư vấn sức khỏe cộng đồng cho 60 người dân và tình nguyện viên tại xã Tiên Yên và phường Mạo Khê. Nhóm thứ ba gồm 3 lớp tuyên truyền phòng chống thiên tai, nâng cao nhận thức phòng chống đuối nước cho 150 học sinh tại các phường: Liên Hòa, Mông Dương, Hoành Bồ.

Kinh phí thực hiện lấy từ Quỹ Phòng chống thiên tai, với tổng dự toán 647,8 triệu đồng. Mục tiêu là xây dựng những cộng đồng biết phòng ngừa thảm họa, có khả năng tự phục hồi nhanh trước rủi ro thiên tai.

Thiên tai không thể loại bỏ hoàn toàn, nhưng những thiệt hại có thể được hạn chế nếu mỗi người dân chủ động chuẩn bị từ sớm. Từ việc theo dõi thông tin cảnh báo, xác định phương án sơ tán, kiểm tra các điều kiện an toàn trong gia đình, đến học bơi, học sơ cứu và ghi nhớ số điện thoại khẩn cấp, mỗi hành động thiết thực đều góp phần nâng cao khả năng tự bảo vệ.

Khi kiến thức được chuyển hóa thành kỹ năng, kỹ năng trở thành thói quen và tinh thần tương trợ được lan tỏa trong cộng đồng, mô hình “Cộng đồng an toàn” sẽ từng bước đi vào thực chất, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, an toàn và bền vững trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.