Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11 (1946-2026) Những dấu ấn nhân đạo ở Quảng Ninh

Qua những năm tháng chiến tranh, thời kỳ dựng xây và đổi mới, Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh luôn đồng hành cùng người dân Vùng mỏ trong những lúc khó khăn. Từ cứu thương, cứu trợ đến chăm lo sức khỏe và hỗ trợ sinh kế, hoạt động của Hội ngày càng gắn với đời sống cộng đồng, quy tụ thêm nhiều tấm lòng sẻ chia và giúp người có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Thành ủy Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngọn lửa nhân ái thắp lên từ Vùng mỏ

Ngày 23/11/1946, tại đình Thanh Ấm, Vân Đình, Ứng Hòa (nay là xã Vân Đình, thành phố Hà Nội), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được tuyên bố thành lập. Bác sĩ Vũ Đình Tụng đứng đầu Ban Chấp hành đầu tiên; Chủ tịch Hồ Chí Minh được suy tôn là Chủ tịch danh dự.

Trên đất Quảng Ninh, mạch nguồn ấy được nối tiếp từ ngày 18/9/1961, khi Chi hội Hồng thập tự khu Hồng Quảng chính thức thành lập tại thị xã Hòn Gai, do bác sĩ Hồ Văn Cung, Giám đốc Ty Y tế, làm Chi hội trưởng. Ban đầu, Hội chưa có bộ máy chuyên trách, hoạt động chủ yếu dựa vào ngành Y tế. Năm 1963, tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng hợp nhất thành tỉnh Quảng Ninh; đến tháng 6/1964, toàn tỉnh có 13 phân hội với 2.100 hội viên. Từ năm 1969, Hội được nâng lên thành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh.

Ban Chấp hành Chi Hội Hồng Thập tự Khu Hồng Quảng (tiền thân Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh) những ngày mới thành lập. Ảnh tư liệu



Trong những năm chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực lượng Chữ thập đỏ là mắt xích quan trọng của mạng lưới cứu thương tại chỗ. Theo phương châm “ba tại chỗ” (người tại chỗ, phương tiện tại chỗ, thuốc tại chỗ), giai đoạn 1965-1968, toàn tỉnh xây dựng 1.621 đội cấp cứu với 16.544 người tham gia. Nhiều người không quản bom đạn, trực tiếp cứu chữa, vận chuyển nạn nhân, chăm sóc thương binh.

Ngay trong khói lửa chiến tranh, Hội vẫn quan tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đến hết năm 1971, toàn tỉnh đã làm mới, sửa chữa 19.447 giếng nước, 15.546 nhà tắm và 33.886 nhà vệ sinh. Qua đó, nét riêng của hoạt động nhân đạo ở Quảng Ninh dần được định hình gắn với những nhu cầu thiết yếu trong đời sống. Sau ngày đất nước thống nhất, tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, mở rộng đến cơ sở. Đến năm 2000, toàn tỉnh có 384 cơ sở Hội, 1.702 chi hội, 2.553 tổ hội, phân hội với 86.836 hội viên.

Hội viên Chữ thập đỏ Quảng Ninh tập huấn cấp cứu chấn thương trong giai đoạn chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ (1972). Ảnh tư liệu

Nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh giai đoạn 2006-2015 Trần Thái Tuấn nhớ lại: Những người làm công tác Hội phải trực tiếp đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi người nghèo, nạn nhân chất độc da cam gặp nhiều khó khăn. Từ đó, Hội xây dựng nhiều mô hình ý nghĩa như phòng khám nhân đạo do các tổ chức quốc tế tài trợ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, trồng rừng ngập mặn ở cơ sở.

Kết nối triệu tấm lòng

Giai đoạn 2021-2026, dù phải đối mặt với đại dịch Covid-19, cơn bão Yagi (tháng 9/2024) và nhiều biến động thiên tai, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn thành phố vẫn đạt trên 314 tỷ đồng, trợ giúp hơn 1,66 triệu lượt người; riêng năm 2024, năm cao nhất nhiệm kỳ, đạt 46,2 tỷ đồng.

Dấu ấn rõ nét là phong trào hiến máu tình nguyện, từ 15.408 đơn vị máu năm 2021, đến năm 2025 toàn thành phố tiếp nhận 23.550 đơn vị, bằng 147% mục tiêu đề ra; năm 2026, toàn thành phố đặt mục tiêu 25.000 đơn vị. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu được kiện toàn từ thành phố đến cơ sở; hàng chục câu lạc bộ cùng nhiều tổ nhóm hiến máu lưu động tham gia các chương trình như: “Hành trình đỏ”, “Những giọt máu hồng hè”, bảo đảm nguồn máu cho cấp cứu, điều trị.

Ông Trần Thái Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 - 2015, kể lại những kỷ niệm về công tác nhân đạo của Hội trong những năm còn nhiều khó khăn.

Khi thiên tai ập đến, Chữ thập đỏ có mặt đúng lúc. Sau bão số 3 (Yagi), các cấp Hội trên địa bàn thành phố huy động gần 11 tỷ đồng, xây mới 76 căn nhà, sửa chữa 15 căn hư hỏng nặng. Cùng Hội Chữ thập đỏ, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây 88 nhà nhân đạo với kinh phí gần 5 tỷ đồng. Theo ông Bùi Văn Ngợi, Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, đó là sự tiếp nối truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của người thợ mỏ.

Năm 2026, 1,4 tỷ đồng của Tập đoàn tiếp tục đến với 20 hộ khó khăn ở 11 địa phương, từ Móng Cái, Cửa Ông, Uông Bí đến đặc khu Vân Đồn, mỗi hộ hỗ trợ 70 triệu đồng. Gia đình ông Phạm Công Đức (52 tuổi, khu Cẩm Sơn 2, phường Cửa Ông) là một trong số đó. Ông Đức cho biết: Nhiều năm qua, hai bố con sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, bão số 3 năm 2024 làm mái nhà hư hỏng nặng, phải che tạm bằng bạt. Nhờ Hội Chữ thập đỏ thành phố, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và chính quyền địa phương hỗ trợ, tháng 9/2026, gia đình khánh thành ngôi nhà Nhân đạo 55m², tổng kinh phí trên 300 triệu đồng - điều ông chưa bao giờ dám mơ tới.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp nhận nguồn lực ủng hộ của nhà hảo tâm trong Tháng Nhân đạo năm 2026.

Nhân ái còn hiện diện trong những việc nhỏ mà bền bỉ với hơn 373.000 suất cháo miễn phí từ mô hình “Nồi cháo nhân ái”, hàng nghìn chuyến xe “0 đồng” đưa bệnh nhân nghèo, “Chợ Tết Nhân ái”, 22 đội sơ cấp cứu cộng đồng sẵn sàng khi có tai nạn. Năm 2025, hơn 5,4 tỷ đồng từ Quảng Ninh được gửi tới nhân dân Cuba; tại lễ phát động Tháng Nhân đạo 2026, gần 8,1 tỷ đồng được ủng hộ bằng tiền và hiện vật.

Năm 2026 cũng đánh dấu bước chuyển về tổ chức. Theo Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 5/6/2026, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Người mù, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Hội Đông y sáp nhập vào Hội Chữ thập đỏ, với 5.797 hội viên được tiếp nhận; nhất là khi Quảng Ninh trở thành thành phố từ ngày 1/9/2026, Hội Chữ thập đỏ thành phố có 55 tổ chức Hội, gần 79.000 hội viên, hơn 11.500 tình nguyện viên và hơn 70.000 thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và phường Cửa Ông khánh thành Nhà nhân đạo cho gia đình ông Phạm Công Đức, khu Cẩm Sơn 2, phường Cửa Ông, tháng 9/2026.

Giai đoạn 2026-2030, Hội Chữ thập đỏ thành phố đặt mục tiêu mỗi năm tối thiểu 1,8% dân số hiến máu, giá trị hoạt động nhân đạo từ 70 tỷ đồng trở lên, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang tạo sinh kế lâu dài. Giai đoạn 2026-2031, Hội triển khai chương trình hỗ trợ 1.000 địa chỉ khó khăn nhất, người còn khả năng lao động được hỗ trợ sinh kế bình quân tối thiểu 10 triệu đồng mỗi địa chỉ; người không còn khả năng lao động được trợ giúp tối thiểu 1 triệu đồng mỗi tháng hoặc nhận học bổng. Hội cấp thành phố kết nối 500 địa chỉ, Hội cấp xã đảm nhận 500 địa chỉ còn lại.

Lãnh đạo thành phố Quảng Ninh động viên, tặng quà cho các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện tại Chương trình Hành trình đỏ năm 2026.

Việc xác định địa chỉ, vận động nhà tài trợ dự kiến hoàn thành trong năm 2026-2027; chương trình sơ kết năm 2028, tổng kết năm 2031, kinh phí huy động từ xã hội hóa, quản lý công khai, minh bạch. Quảng Ninh đang từng bước chuyển hoạt động nhân đạo, mỗi địa chỉ được kết nối là thêm một gia đình có điểm tựa, có hy vọng.

Đợt thi đua “80 ngày hành động vì cộng đồng” đang về đích, những ngôi nhà nhân đạo tiếp tục được dựng lên, những đơn vị máu nghĩa tình tiếp tục được trao đi. Hành trình 80 năm được viết nên từ những việc làm thiết thực, những sẻ chia đúng lúc và niềm tin được trao gửi. Trên chặng đường xây dựng thành phố Quảng Ninh hiện đại, giàu bản sắc, màu áo Chữ thập đỏ sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, để không ai bị bỏ lại phía sau.