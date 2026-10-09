Tập huấn sơ cấp cứu và nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện tại xã Tiên Yên

Trong hai ngày 8 và 9/10, Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện cho người dân, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trên địa bàn xã Tiên Yên.

Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng xử trí các tình huống thường gặp trong sinh hoạt, lao động, thiên tai như: Bất tỉnh, dị vật đường thở, chảy máu, gãy xương, đuối nước, điện giật, bỏng, vết thương ngực hở, chấn thương bụng...

Qua hướng dẫn của tập huấn viên, học viên nắm quy trình xử trí ban đầu, nguyên tắc bảo đảm an toàn cho người cứu và nạn nhân, đồng thời trực tiếp thực hành.

Các tình nguyện viên được hướng dẫn kỹ năng, thao tác trong quá trình sơ cấp cứu nạn nhân bị tai nạn trong các tình huống.

Hội nghị cũng tuyên truyền về hiến máu tình nguyện; hướng dẫn phương pháp vận động người dân tham gia hiến máu, kỹ năng tư vấn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng...

Việc kết hợp hai nội dung góp phần phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ, tình nguyện viên và người dân trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng; từng bước hình thành lực lượng nòng cốt tại cơ sở, sẵn sàng ứng phó tai nạn, thiên tai, tình huống khẩn cấp trên địa bàn.