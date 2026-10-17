Phường Cao Xanh tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cộng đồng

Ngày 17/10, Hội Chữ thập đỏ phường Cao Xanh tổ chức chương trình tập huấn, thực hành kỹ năng sơ cấp cứu cộng đồng cho 80 học viên là cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ; đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn phường.

Các học viên thực hành kỹ năng sơ cấp cứu cho nạn nhân bị chấn thương.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt 7 chuyên đề, gồm: Nguyên tắc an toàn hiện trường và tiếp cận nạn nhân; nhận biết nạn nhân bất tỉnh, không thở bình thường; gọi cấp cứu 115, thực hành hồi sức tim phổi (CPR) và sử dụng máy khử rung tim ngoài tự động (AED) trong cấp cứu người bị ngừng tim đột ngột; xử trí tắc nghẽn đường thở do dị vật theo từng lứa tuổi, tình trạng; kỹ thuật cầm máu, băng bó vết thương, sơ cứu bỏng; cố định chấn thương xương khớp và vận chuyển nạn nhân an toàn; nhận biết dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ và chuyển cấp cứu kịp thời.

Mỗi chuyên đề đều được hướng dẫn gắn với thực hành trực tiếp, giúp học viên nắm vững quy trình, kỹ năng để xử lý hiệu quả các tình huống thường gặp trong đời sống; qua đó chủ động sơ cứu người bị nạn kịp thời, an toàn, giảm thiểu rủi ro cho nạn nhân. Trên cơ sở kết quả tập huấn, Hội sẽ nghiên cứu thành lập Tổ sơ cấp cứu cộng đồng trực thuộc Hội Chữ thập đỏ phường Cao Xanh.

Hoạt động nằm trong đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11 (1946 – 2026).