Thái Lan: Bangkok công bố tình trạng vùng thảm họa sau mưa lớn kéo dài

Ngày 26/9, chính quyền thành phố Bangkok đã công bố toàn bộ 50 quận là vùng thảm họa ngập lụt nhằm tạo điều kiện cho lực lượng chức năng phản ứng nhanh chóng. Hiện tình trạng ngập lụt đang làm tê liệt giao thông và buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Cơ quan Khí tượng Thái Lan cảnh báo đợt mưa lớn bắt đầu từ chiều 24/9 sẽ tiếp tục kéo dài ở phần lớn các khu vực trên cả nước cho đến hết ngày 27/9.

Vùng thảm họa (disaster area), hay khu vực bị thiên tai, thường để chỉ khu vực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định công bố tình trạng khẩn cấp nhằm áp dụng các biện pháp đặc biệt để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và ổn định xã hội. Giới chức Bangkok cho biết lượng mưa tích lũy tại nhiều nơi bắt đầu từ chiều 24/9 đã vượt mốc 30cm. Nước lũ dâng ngập khắp thành phố, đặc biệt tập trung tại các khu vực trung tâm và phía đông, khiến các tuyến đường bị chia cắt và giao thông ngưng trệ.

Tình trạng ngập lụt sau trận mưa lớn tại Bangkok, Thái Lan, ngày 26/9/2026. Ảnh: AP

Dù không phải toàn bộ Bangkok chìm trong biển nước, thành phố vẫn tuyên bố toàn bộ 50 quận là vùng thảm họa ngập lụt nhằm tạo điều kiện cho lực lượng chức năng phản ứng nhanh chóng. Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho hay hơn 200 điểm trú ẩn đã được dựng lên trên toàn thành phố và khoảng 4.200 người đã đến đây tránh trú.

Tính đến ngày 26/9, hơn 84.000 người tại 21 tỉnh, thành của Thái Lan chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi ngập lụt, nặng nề nhất là tại khu vực miền trung. Chính phủ cho biết các địa phương đã gửi tin nhắn cảnh báo khẩn cấp qua điện thoại di động đến người dân.

Ông Hwang Hwan-chung, du khách từ Hàn Quốc và từng đặt chân đến Bangkok hàng chục lần, chia sẻ rằng ông chưa từng chứng kiến kiểu thời tiết "điên rồ" như vậy, đồng thời cho biết ông không thể tìm nổi một chiếc taxi.

Chị Sukanya Tongsuk, một cư dân địa phương, cho rằng đợt ngập lụt lần này gợi lại ký ức về trận lụt lịch sử từng tàn phá Bangkok vào năm 2011. Trong khi đó, anh Bjorn Franken, một cư dân người Hà Lan đã sinh sống tại thủ đô Bangkok 2 năm qua, cho biết anh vẫn xoay xở được dù một sự kiện mà anh định tham gia đã phải hủy bỏ.

Nhiều doanh nghiệp và cửa hàng tại Bangkok đã đóng cửa vào ngày 26/9 do ngập lụt. Nhiều ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp qua những cung đường ngập nước ở một số khu vực của Bangkok, trong khi nhiều người đi xe máy phải bì bõm dắt xe. Giới chức thông báo một số tuyến xe buýt liên tỉnh từ Bangkok đi các tỉnh miền đông đã phải tạm ngưng hoạt động.

Đường Phetchaburi, một trong những tuyến giao thông sầm uất bậc nhất thủ đô, trở nên vắng lặng bất thường khi các phương tiện bị lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu tránh vùng ngập. Nhiều xe bị nước ngập đến nửa thân.

Người dân lội bì bõm qua dòng nước đục ngầu, trên tay tay xách nách mang nước sạch và lương thực. Không ít người đi chân trần, số khác mang ủng cao su hoặc bọc túi nilon kín chân để giữ khô ráo.

Cơ quan quản lý không lưu xác nhận hoạt động cất hạ cánh vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên một số chuyến bay có thể bị chậm giờ.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết các lực lượng chức năng thành phố hiện đang nỗ lực tối đa để thoát nước nhanh nhất có thể, do đó, ông khẳng định nước lũ sẽ rút đi ngay khi trời ngớt mưa bất chấp lượng mưa lớn.