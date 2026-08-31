Nepal cảnh báo nguy cơ lũ mới sau thảm họa khiến hàng trăm người thiệt mạng

Giới chức Nepal ngày 30/8 cảnh báo nguy cơ xảy ra một đợt lũ mới và yêu cầu người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng tiếp tục cảnh giác cao độ, sau khi mực nước sông Bhotekoshi dâng cao.

Mực nước sông Trishuli dâng cao tại Galchhi, huyện Dhading, Nepal, ngày 30/8/2026. Ảnh: AP.

Các tin nhắn cảnh báo lũ được gửi đến điện thoại của người dân từ sáng sớm, trong khi lực lượng cứu hộ khẩn trương dọn dẹp tuyến đường cao tốc nối thủ đô Kathmandu với Dhading, một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ hôm 26/8. Thảm họa đã khiến ít nhất 788 người thiệt mạng và 2.502 người mất tích tại Nepal. Tại Trung Quốc, 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích.

Theo ông Dharam Raj Uprety, người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ và Quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Nepal, cảnh báo mới được đưa ra sau khi giới chức Trung Quốc thông báo mực nước ở thượng nguồn con sông tiếp tục dâng cao.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã dẫn Bộ Tài nguyên nước cho biết một hồ nước mới hình thành trên vùng núi sau trận lũ đã phần lớn thoát nước. Tuy nhiên, một hố trũng cách đó khoảng 5,6 km về phía thượng nguồn vẫn chứa khoảng 1,4 triệu m³ nước, tiềm ẩn nguy cơ và cần được theo dõi chặt chẽ.

Trong số những người mất tích có hàng trăm công dân nước ngoài đang làm việc, du lịch hoặc hành hương tại khu vực. Truyền thông Trung Quốc cho biết 261 người nước ngoài vẫn mất tích tại Tây Tạng, trong đó có hơn 100 công dân Nepal.

Tại Dhading, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, người dân bắt đầu trở về những ngôi nhà bị tàn phá để tìm kiếm và thu nhặt những tài sản còn có thể sử dụng. Bùn đất và đống đổ nát phủ kín nhiều ngôi nhà, trong khi xe cộ và máy móc nông nghiệp bị vùi lấp trong lớp bùn đất dày dọc các dòng sông.

Một nhà máy thủy điện bị hư hại nghiêm trọng trong trận lũ cũng được kiểm tra để đánh giá thiệt hại. Nhà máy này cung cấp điện cho hơn 20.000 người tại 4 huyện.

Trong khi đó, nhiều khu vực bị lũ vẫn chưa có điện do cột điện và đường dây bị lũ cuốn trôi, làm đổ. Nhiều cây cầu, trong đó có cả cầu treo, bị phá hủy, khiến việc đi lại và tiếp cận các cộng đồng bị cô lập gặp nhiều khó khăn.

Người dân tại các làng bị ảnh hưởng cho biết họ liên tục nhận được cảnh báo lũ và nhiều lần phải sơ tán lên khu vực cao hơn để tránh nguy hiểm. Một số người phải chăm sóc người già trong gia đình trong điều kiện thiếu điện, giao thông bị chia cắt và thời tiết tiếp tục có mưa.

Trận lũ hôm 26/8 xảy ra sau khi một phần sông băng trên dãy Himalaya sụp đổ, cuốn theo đá và nước tan chảy xuống các thung lũng bên dưới, khiến nước sông dâng đột ngột và cuốn trôi nhà cửa, cầu cống cùng đất đá tại Nepal và Tây Tạng. Các nhà khoa học cho rằng còn quá sớm để xác định mối liên hệ trực tiếp giữa biến đổi khí hậu và thảm họa lần này. Tuy nhiên, nhiệt độ Trái Đất gia tăng do hoạt động của con người đang khiến nguy cơ xảy ra những thảm họa tương tự ngày càng lớn, đặc biệt tại khu vực Himalaya, nơi nhiệt độ đang tăng nhanh hơn mức trung bình toàn cầu.

Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, cho rằng Nepal đang phải chịu những tác động không tương xứng từ tình trạng này.

“Nepal chỉ đóng góp 0,1% lượng phát thải toàn cầu, song người dân chúng tôi lại đang trở thành những nạn nhân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu” - ông Khanal nhấn mạnh.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết nước này sẽ cử một đội tìm kiếm và cứu nạn tới Nepal để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu trợ và sơ tán công dân Malaysia bị ảnh hưởng. Malaysia cũng cam kết viện trợ 1 triệu USD cho Nepal.