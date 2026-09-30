Toàn thành phố thi đua 90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế - xã hội

UBND thành phố Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 436/KH-UBND (ngày 29/9/2026) về triển khai đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026”.

Đợt thi đua triển khai từ ngày 1/10/2026, nhằm huy động cao nhất các nguồn lực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành và phấn đấu vượt các mục tiêu năm 2026; triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Công nhân vận hành hệ thống sản xuất tại Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng.

Đợt thi đua tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và các dự án trọng điểm; xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và đẩy mạnh đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng các dự án và giải ngân 100% vốn đầu tư công theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 13%, GRDP bình quân đầu người trên 11.810 USD; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt trên 130.000 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng; thành lập mới 2.500 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên khoảng 15.200; tỷ lệ đô thị hóa trên 75% và tỷ trọng kinh tế số trong GRDP trên 12%.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, đợt thi đua yêu cầu tập trung xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng; chuẩn hóa dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”; thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, lập sổ sức khỏe điện tử theo vòng đời cho 100% người dân trong năm 2026.

Thành phố yêu cầu quá trình thực hiện bảo đảm phương châm “rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

UBND thành phố đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua. Kết thúc đợt thi đua, thành phố sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá thực chất kết quả thực hiện và xem xét khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.