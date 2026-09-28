Chung sức xây dựng thành phố Quảng Ninh

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh do Ủy ban MTTQ thành phố phát động, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa đang được MTTQ các cấp tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo thực chất, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của MTTQ trong tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố trao đổi, động viên cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên phường Quang Hanh về việc triển khai thực hiện các công trình trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng thành phố Quảng Ninh.

12 công trình nâng cấp, cải tạo đường giao thông, rãnh thoát nước, bờ kè, suối thoát nước được Ủy ban MTTQ phường Quang Hanh tập trung thực hiện trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh. Hơn 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa đã được vận động triển khai các công trình; hàng trăm m² đất được người dân tự nguyện hiến và nhiều công trình, vật kiến trúc được chủ động tháo dỡ, tạo mặt bằng thuận lợi để các công trình sớm được triển khai. Từ sự chung tay của cộng đồng dân cư, không gian đô thị ở các khu phố ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Theo bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường Quang Hanh, trong đợt thi đua, ngoài triển khai các công trình, MTTQ phường còn vận động hỗ trợ xây mới nhà ở cho 2 gia đình khó khăn với tổng kinh phí 160 triệu đồng. Các tổ chức thành viên cũng lựa chọn những phần việc phù hợp để triển khai, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Sự vào cuộc đồng bộ đó đã tạo nên sức lan tỏa của phong trào thi đua ở cơ sở.

Hoa tigon khoe sắc trên tuyến đường mẫu thôn Tân Hợp, xã Quảng Tân - mô hình được gắn biển trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố.

Tại xã Quảng Tân, các mô hình, phần việc được lựa chọn phù hợp với yêu cầu thực tế của người dân, góp phần phát triển sinh kế, chăm lo an sinh xã hội, cải thiện cảnh quan, môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn và lành mạnh. Nổi bật là tuyến đường mẫu tại thôn Tân Hợp, đây là mô hình đầu tiên của hệ thống MTTQ thành phố được gắn biển trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố.

Từ sự vận động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Quảng Tân, nhân dân đã trồng 600 cây hoa tigon, 300 cây hoa mua Nhật và lắp đặt 144 giàn hoa sắt dọc tuyến đường. Hằng ngày, tuyến đường hoa được người dân chăm sóc, tạo nên diện mạo mới cho địa phương.

Bà Đặng Thị Dung (thôn Tân Hợp, xã Quảng Tân) chia sẻ: Ngoài trồng, chăm sóc hoa, các hộ dân cũng nghiêm túc thực hiện quy ước, không lấn chiếm lòng, lề đường, giữ gìn vệ sinh môi trường và cùng tham gia giám sát bảo vệ cảnh quan. Tuyến đường vì thế không chỉ đẹp hơn, mà còn trở thành không gian chung được người dân cùng tạo dựng và có trách nhiệm gìn giữ.

Ông Phạm Văn Khải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quảng Tân, cho biết: Việc triển khai các mô hình ban đầu không phải lúc nào cũng thuận lợi. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã phân công cán bộ xuống cơ sở, tuyên truyền, vận động sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân. Khi người dân đồng thuận, mỗi công trình, phần việc mới có thể duy trì lâu dài và phát huy hiệu quả.

Hội Cựu chiến binh thành phố tặng hoa, chúc mừng mô hình Tổ an ninh tự quản - một trong số các mô hình được Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Quảng Tân triển khai trong đợt thi đua đặc biệt.

Đợt thi đua đặc biệt chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố có ý nghĩa thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, lấy sự đồng thuận và tham gia của nhân dân làm nền tảng, lấy hiệu quả của các công trình, phần việc cụ thể làm thước đo. Đến nay, toàn thành phố đã đăng ký 681 công trình, phần việc và hoạt động chào mừng, trong đó tập trung vào 5 nhóm nội dung chính: Chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan; an sinh xã hội và chăm lo đối tượng khó khăn; chuyển đổi số; phát huy dân chủ và lắng nghe nhân dân nói; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Mỗi công trình, mỗi phần việc, mỗi sáng kiến và mỗi hành động đẹp được MTTQ các cấp triển khai đang góp phần xây dựng diện mạo mới của thành phố Quảng Ninh. Qua đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân Quảng Ninh.