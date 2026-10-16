Thông báo truy tìm người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh ban hành Thông báo số 7185/TB-CSHS (CAP) về việc thông báo truy tìm người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đang điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra trên địa bàn phường Hồng Gai, thành phố Quảng Ninh trong khoảng thời gian từ tháng 02/2026 đến tháng 09/2026 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 483 ngày 30/9/2026.

Quá trình điều tra vụ án xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 02/2026 đến tháng 09/2026, Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 2000, nơi thường trú tại khu phố Bắc Mã, phường An Sinh, thành phố Quảng Ninh, chỗ ở hiện tại: Tổ 7, khu phố Trần Hưng Đạo 4, phường Hồng Gai, thành phố Quảng Ninh đã cho nhiều người khác vay tiền với lãi suất gấp 05 lần trở lên so với mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự để thu lợi bất chính.

Căn cứ yêu cầu điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh thông báo ai là người đã và đang vay tiền của Nguyễn Văn Thịnh đến trụ sở Công an phường Hồng Gai, thành phố Quảng Ninh, địa chỉ: số 128 đường Lê Thánh Tông, khu phố Bạch Đằng 2, phường Hồng Gai, thành phố Quảng Ninh đế phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật (Thông tin trao đổi đề nghị liên hệ qua đồng chí Đại úy Ngô Phát Đạt — Điều tra viên, phó trưởng Công an phường Hồng Gai, thành phố Quảng Ninh, số điện thoại: 0927.938.686).